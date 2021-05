Syv veje får særlig opmærksomhed: Her har Fyns Politi fokus på høj fart

Hvis du kører for hurtigt på en af disse strækninger, kan du derfor forvente at få en bøde fra Fyns Politi. For politidirektøren vil have sænket hastigheden.

- For det er desværre et faktum, at selv lidt for hurtig fart kan koste liv, for jo højere fart, desto større er risikoen for alvorlige ulykker med et fatalt udfald. Det er desværre den barske sandhed, og det er på den på baggrund, vi nu har udpeget syv strækninger, som vil få særlig stor opmærksomhed fra vores fotovogne, siger Arne Gram.