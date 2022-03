Tåget morgen bliver til solrig torsdag

Til forskel fra de seneste dage, kan man torsdag også forvente en smule blæst. En frisk til jævn vind rammer øen fra sydøst.

Den friske vind kan man også forvente de kommende dage. Derfor får tågen ikke på samme måde mulighed for at sænke sig over landet, som den har gjort i løbet af ugen, og det giver flotte, solrige dage både lørdag og søndag.