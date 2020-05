Tacklinger er forbudt: OB-spillere træner igen sammen

For første gang i næsten to måneder kunne OBs Superligatrup onsdag igen trække i træningstøje, og spille sammen på samme græs.

Efter aftale med Odense Kommune har Superligaholdet nemlig fået lov til at snørre støvlerne og træne på en af kommunens fodboldbaner ved Falen.

- Vi er rigtige glade for, at vi har mulighed for at komme over til området ved Ringvejen. Det er et rigtig godt område, hvor der er meget plads, forklarer klubbens sportchef Michael Hemmingsen.

Selvom spillerne igen kan træne sammen, så bliver det noget anderledes end før coronakrisen. Eksempelvis vil der ikke blive trænet tacklinger eller lavet øvelser, hvor spillerne kommer i tæt kontakt. Derudover må spillerne heller ikke samles i større grupper.

- Vi er der, hvor det ikke er tilladt at spille (kamp, red.). Det respekterer vi fuldt ud. Derfor prøver vi at skabe en træning, så spillerne udvikler sig, forklarer sportschefen, der håber, at normal holdtræning snart bliver tilladt igen.

Kommunen har af hensyn til coronaretningslinjer valgt ikke at tillade træning på OB's baner i Ådalen.

Forbereder sig til genstart af Superligaen

Hidtil har spillerne holdt fodboldformen ved lige med hjemmetræning, men ifølge Michael Hemmingsen er der udsigt til, at Superligaen bliver spillet igang inden længe.

- Vi har hele tiden handlet ud fra en fire-ugers plan i forhold til, hvornår vi skulle starte med træningen, forklarer han.

Sportchefen vurderer, at det er realistisk, at Odense-holdet igen spiller Superligakampe i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.

- Men det er klart, at der en usikkerhed i forhold til de udmeldinger, som vi selvfølgelig skal følge, understreger han.

Men også hvis superligaen bliver sat igang igen, forventer sportschefen ikke, at kampene kan afvikles som de plejer. Han forventer, at kampene skal afvikles ud fra særlige retningslinjer.

- Det er vores målsætning at avancere i ligaen. Det er meget at spille for, og vi glæder os til at komme i gang, lyder det fra Michael Hemmingsen.

