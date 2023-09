Tænketank: Kommunerne har et kæmpe økonomisk råderum

Danmarks 98 kommuner kan sammenlagt spare mere end 38 milliarder kroner.

Det viser en analyse fra liberale tænketank CEPOS, dagen efter en lang række S-borgmestre kritiserer regeringen for ikke at hjælpe økonomisk i en tilstrækkelig grad.

- Vores analyse viser, at der i langt de fleste kommuner er et betydeligt potentiale for at omprioritere og effektivisere i kommunerne, uden bunden går ud af den lokale velfærd set i forhold til niveauet andre steder i landet. Det er ellers en helt anden historie, man hører fra en lang række kommuner i øjeblikket, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.



En af de S-borgmestre der onsdag rettede kritik mod regeringen er borgmester i Kerteminde, Kasper Ejsing Olesen.

- De stiller os med sorteper, når de ikke giver os rammerne til at kunne leve op til den service, vi skal, lød det.

- Der mangler 40 millioner for overhovedet at kunne leve op til KL's rammer for service og drift.



CEPOS' Analyse viser, at hvis samtlige kommuner i Danmark brugte deres ressourcer ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som igen i 2022 var Vejle, ville der være 38,3 milliarder kroner at hente.

- Det er naturligvis også det nemmeste for kommunerne, hvis de kan få regeringen til at give dem endnu flere af skatteydernes penge, fortsætter forskningschefen i CEPOS.