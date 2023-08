Tæt ferietrafik på Fynske Motorveje i de kommende weekender

Der kommer til at være rigtig mange biler på de store hovedfærdselsårer gennem landet i de kommende weekender, når mange danskere vil pakke bilen og køre hjemad fra ferien.

Det kommer blandt andet til at ramme Fynske Motorvej forudser Vejdirektoratet, som opfordrer til at køre uden for de mest trafikerede tidsrum.

Trafikken bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet især fra Jylland mod Sjælland, samt nordover fra Tyskland ved de dansk-tyske grænser.

De mest berørte strækninger vil derfor blandt andet være E20 Vestmotorvejen og E20 Fynske Motorvej.

Gode råd til turen