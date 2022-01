Tæt på dronningen: Hun stiller krav til sine bordherrer

Han beklagede sig over, at han tidligere på dagen ikke havde haft mulighed for at se Henning Larsens nybyggede Frederiksberg Gymnasium.

Af sikkerhedsgrunde var han under besøget blevet ført gennem parkeringskælderen.

- Så svarede dronningen, at han da næste gang skulle gå ind ad hovedindgangen, for terroristerne ville ikke drømme om, at han tog den vej.

- Det grinede vi af, for hun havde jo ret, fortæller Per Stig Møller.

Styr på tingene

Det siges om dronningen, at det er vigtigt at møde velforberedt op hos hende.

Som udenrigsminister var Per Stig Møller altid forberedt, siger han, men han mindes alligevel en episode, hvor han kom på glat is i hendes selskab.

- Længe inden jeg blev det (udenrigsminister, red.), var jeg til en privat middag, hvor jeg havde dronningen på min venstre hånd.

- Vi talte om litteratur, og måske i ren benovelse tager jeg fejl af, hvem der har skrevet et skuespil. Hun rettede mig, og bagefter kunne jeg mærke, at hun mistede interessen for at tale med mig. Man skal have orden i sine ting.