Tæt på ny Storebælts-ulykke: Nu går ombudsmanden ind i sagen

På den baggrund politianmeldte Lasse Pedersen episoden til Fyns Politi den 26. januar i år.

Men nu er han ved at miste tålmodigheden. I ni måneder har statsadvokaten i Viborg haft sagen til vurdering og reagerer ikke på henvendelser om, hvor langt sagen er nået.

Konklusionen fra Havarikommissionens rapport i januar 2022 var, at den type lås, som DB Cargo Scandinavia A/S kørte med, var lavet på en måde, så den reelt ikke holdt traileren fast, ved et lodret træk.

Af rapporten fra Havarikommissionen fremgår det, at DB Cargo Scandinavia A/S havde viden om, at skammeltypen kunne risikere at have begrænset holdekraft i lodret retning.

Selvom der er tale om, at DB Cargo A/S Scandinavia brugte godkendt udstyr, er det på ingen måde en lempelse i forhold til deres ubetingede handlepligt om kun at køre med sikkert materiel, mener Lasse Pedersen.