Tæt tåge over Fyn onsdag morgen

Onsdag morgen fortsætter den tætte tåge over Fyn, som både Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Fyns Politi advarede om tirsdag aften.

Derfor skal de morgenfriske fynboer køre forsigtigt, hvis man snupper bilen onsdag morgen.

Tågen kan give temperaturer under frysepunktet, hvilket betyder, at der kan være rimglatteveje fra de tidligere morgentimer.

Det fortsætter op ad formiddagen.

Solen titter frem

Centralt på Fyn vil tågen lette i løbet af dagen, og her vil solen flere steder få lov til at skinne igennem og give temperaturer på fem eller seks grader - lokalt måske syv grader.

Bor man kystnært, kan der ligge havgus, som vil genere det meste af dagen.

Der vil temperaturen formentlig ikke komme over tre grader.

Selvom solen nogen steder vil få lov at bryde frem, vil tågen først for alvor blive blæst væk onsdag, når mere tør og koldere polarluft frem mod weekenden fra nord blæser ned over Danmark.