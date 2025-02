Tæt tåge og rimglatte veje fra morgenstunden

- Det skal laves om

Kommunen peger i stedet på private nødkaldsløsninger, som borgerne selv kan investere i. Disse nødkald går dog ikke til kommunens hjemmeplejere, som kan rykke ud, men derimod til pårørende. Den løsning er ikke gangbar mener lokalformanden.

- Den pårørende kan jo bo flere timers kørsel væk, og nødkaldet beretter ikke om hvad der er sket, så man ved som pårørende ikke om man skal dreje nøglen i bilen eller tilkalde en ambulance. Det er altså ikke holdbart.

Derfor er Bo Carstens Nissen klar i retorikken om hvordan de lokale politikere skal forholde sig:

- Det skal simpelthen laves om. Det duer ikke. Besparelsen står på ingen måde på mål med de konsekvenser det får borgerne, som bliver utrygge ved at være i deres eget hjem.

Presset økonomi

Langelands kommunalbestyrelse godkendte den 18. november sidste år at afskaffe nødkaldet, og indfører i stedet en serviceordning til borgere uden et netværk, hvor de med deres telefon kan ringe til hjemmeplejen, hvis de får brug for hjælp.

- Jeg tænker kommunen har løst en opgave, som andre skulle have løst. Derfor har udvalget kigget på nødkaldet, hvor hjemmeplejen har været nødt til at køre ud til nogle rimelig uhensigtsmæssige situationer. Det har vi reageret på i forhold til kommunens økonomi, siger Ulrik Kølle (V), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Han uddyber at nødkaldet ikke altid har været brugt i nødsituationer, men at hjemmeplejen eksempelvis har oplevet, at der var tale om en fjernbetjening der var faldet på jorden, som borgeren ikke selv kunne få op igen.

Den forklaring køber ældresagens lokalformand dog ikke.

- Herre gud, om man skulle køre forgæves et par gange. Det må være det, som definerer et velfærdssamfund, at man kan få hjælp, når man er utryg. Folk går da også til lægen, selvom de ikke med sikkerhed har brug for lægehjælp, siger han.

Ulrik Kølle erkender at bortskaffelsen af nødkaldet er en serviceforringelse, men understreger at økonomien er så presset, så besparelsen er nødvendig.

- Vi har været nødt til at vende hver en sten. Udligningsreformerne tilgodeser ikke den store mængde ældre, som vi, ligesom andre kommuner, skal tage os af, siger lokalpolitikeren.