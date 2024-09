Tager du bilen på arbejde og flyver på ferie? Test dit eget CO2-aftryk

Lad være med at bruge flere penge, end du tjener.

Den simple læresætning er omdrejningspunktet i det populære tv-program Luksusfælden, hvor to eksperter hjælper skiftende personer med at få bragt orden i deres blodrøde privatøkonomi.

Læresætningen gælder dog ikke kun økonomi. Den kan også bruges i klimasammenhæng.

I årtier er der udledt flere drivhusgasser i atmosfæren, end der er råd til i klimabudgettet, og her spiller vores transport en afgørende rolle.

Ifølge tænketanken Concito udleder hver dansker cirka tre ton CO2e om året fra vores transport. Men for at få klimabudgettet til at passe, bør udledningen være faldet til det halve senest i 2030, anbefaler tænketanken.

- Jeg vil ikke sige, hvad folk skal gøre, men det er realistisk at halvere, hvis man har noget at halvere af. Hvis man eksempelvis kører 15.000-20.000 kilometer om året i en benzinbil, vil det faktisk også være en god forretning at skifte til en elbil, siger Søren Have, programchef for fremtidens mobilitet ved Concito.

- Og man kan spørge sig selv, om man skal tage på ferie med fly, eller om man måske kan køre på ferie i elbilen. Alle kan ikke halvere, men det er absolut realistisk og opnåeligt for mange.

Det store regnestykke

Men er det realistisk at holde sin transportudledning omkring 1,5 ton CO2e i 2030, når man medregner både hverdagstransport og ferietransport?

Det kan du selv prøve med denne transport-regnemaskine, som TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende har udviklet på baggrund af tal og beregninger fra Concito.