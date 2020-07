Tal- og ordblind: Brian trodser benspænd og kommer ind på drømmestudiet

- Vinkelsummen i en firkant er altid 360 grader, læser Brian Albers op fra et hæfte foran sig, mens han fortvivlet ryster på hovedet.

Hvad der for nogle ligner et nemt regnestykke, kan for Brian Albers på 42 år være det rene volapyk.

Det er helt sort for mig. Det kan jeg ikke finde ud af. Brian Albers, kommende studerende, UCL

- Det er helt sort for mig. Det kan jeg ikke finde ud af, siger han.

Brian Albers er tal- og ordblind, men det lader han ikke spænde ben. Han har tidligere trodset sit handicap, da han i sommer blev HF-student.

Læs også SDU i top: Her er uddannelserne med de højeste karakterkrav

Tirsdag skulle det så vise sig, om det igen var tilfældet, da han fik svar på sin ansøgning til University College Lillebælt (UCL).

- Jeg kom ind på drømmestudiet. Det er noget, der hedder jordbrugsteknolog, fortæller han om sin kommende toårige uddannelse.

Socialpædagogisk støtte

Brian Albers fik på sin HF-uddannelse på VUC hjælp til undervisning og lektier, og på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense fortsætter hjælpen til studerende med ordblindhed.

- Systemet, der hedder SPS, fortsætter. Det er specialpædagogisk støtte, som bliver givet til alle, der har udfordringer, så de har en chance for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende, fortæller Hanne Søndergaard, der er studievejleder på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Læs også Rekordmange er optaget på fynske videregående uddannelser

En hjælp, som falder i god jord hos den kommende studerende.

- Det er så smart. Der er noget der hedder scanread. Det vil sige, hvis jeg har en pdf-fil, så kan jeg lave det til en word-fil, og så kan jeg få den læst op igennem det program. Så jeg tror ikke, der bliver de store problemer, siger Brian Albers.

Det nye studie kommer dog til at kræve mere end at kunne læse.

- Matematik bliver også en del af det, og det vil jeg selvfølgelig også gerne have hjælp til, siger han.

Selvom det ikke er lige så let at hjælpe med matematikken, så findes der en løsning.

- Vi kender ikke lige så mange, der er talblinde, men der vil man få tilbudt en faglig støttelærer. Så vil vi gå ind og finde ud af, hvad det egentlig er, der er den store udfordring, siger Hanne Søndergaard.

Læs også 449 ekstra studiepladser på vej til Fyn

Håb for alle

Med hjælpen sikret ser Brian Albers frem til sin uddannelsestart i september.

Det her er et handicap, og det kan ikke arbejdes væk. Men de kan lægge nogle strategier for sig selv. Hvis jeg kan blive student, så kan alle. Brian Albers, kommende studerende, UCL

- Det bliver selvfølgelig en udfordring, men jeg glæder mig. Det er et nyt miljø og nye udfordringer, siger han og tilføjer, at uddannelse er for alle.

- Alle de unge mennesker og forældre, der sidder derude, skal sige til sig selv, at det her er et handicap, og det kan ikke arbejdes væk. Men de kan lægge nogle strategier for sig selv. Hvis jeg kan blive student, så kan alle. Men det kræver hårdt arbejde.

I alt 4.085 ansøgere er optaget på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det er en fremgang på syv procent i forhold til 2019.