Tandklinikker genåbnes: - Alle retningslinjer overholdes

Landets tandklinikker har været lukket ned under corona-krisen, og har kun behandlet kritiske tilfælde. Det har betydet en stor nedgang i antallet af patienter i de fynske tandklinikker og ikke mindst et stort fald i omsætningen.

- Det antal af patienter, som vi har haft igennem på en uge under krisen, har kun været mellem fem og ti procent af det normale antal, fortæller Morten Hørmand.

Han er tandlæge og sammen med tre andre tandlæger ejer han Tandlægerne i Svendborg, Haarby og Faaborg. Som andre tandklinikker har nedlukningen som følge af covid-19 betydet en stor nedgang i antallet af patienter, som behandles ved tandlægernes tre klinikker.

Læs også Tandlæger og fysioterapeuter skal spørge til coronasymptomer

At der nu er givet grønt lys for genåbningen af tandklinikker glæder Morten Hørmand, men han slår også fast, at der bliver taget nye forholdsregler, og at disse forholdsregler ikke vil gøre det muligt, at komme tilbage på et normalt antal af patienter.

- Der skal bruges ekstra tid til at desinficere og rengøre de rum og udstyr, som patienter har haft kontakt med mellem hver enkelt patient. Det betyder, at vi ikke får den samme mængde patienter igennem med det samme, forklarer Morten Hørmand til TV 2/Fyn.

Genåbning vækker bekymring

Fra mandag den 20. april må tandklinikkerne altså begynde at genåbne, men ifølge HK Privat vækker det bekymring blandt klinikassistenter og tandplejerne. Blandt andet fordi Sundhedsstyrelsen endnu ikke har fremlagt retningslinjer for genåbningen.

- Vi er bekymrede for, at genåbningen ikke bliver så forsigtig, som den bør fra klinikejernes side, siger Anja Jensen, næstformand i HK Privat, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi risikerer, at hensynet til økonomi hurtigt kommer til at trumfe hensynet til medarbejdernes og kundernes sikkerhed.

Læs også Tatovører genåbner: - De første kunder skrev meget tidligt i morges

HK Privat organiserer 4.000 klinikassistenter i Danmark, og udmeldingen bakkes op af formanden for Danske Tandplejere Elisabeth Gregersen.

- Det er helt afgørende, at de ansatte beskyttes mod smitte og ikke udsættes for nogen risiko. Vi forventer, at klinikejerne sikrer, at Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer for genåbning og brug af værnemidler overholdes til punkt og prikke, fortæller formanden i pressemeddelsen.

Nye, strengere retningslinjer

I pressemeddelse fremgår det, at genåbningen af tandklinikkerne bygger på nye, midlertidige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Retningslinierne omfatter, at tandlægerne skal følge strengere hygiejneregler, og at patienter kun kan få en aftale telefonisk og ikke via elektronisk tidsbestilling. Der skal også være færre patienter i klinikken på samme tid.

- Vi følger i forvejen nogle strenge hygiejniske retningslinjer. Vi har altid handsker, mundbind og beskyttelsesbriller på, som før har beskyttet personalet mod andre infektioner, forklarer Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist i pressemeddelsen og tilføjer:

- Så jeg er meget tryg ved, at patienterne og personalet bliver holdt smittefri.

Læs også Gitte kan ikke skaffe rengøringsmidler: - Det er en katastrofe

Alle retningslinjer overholdes

HK Privat opfordrer klinikejerne til at indvolvere personalet i genåbningen, og det initiativ møder opbakning fra Morten Hørmand, som sammen med sine medejere er begyndt at se frem mod genåbningen:

- Vi kommer til at indvolvere vores medarbejdere, og vi kommer til at følge alle retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Det er helt sikkert.