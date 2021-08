Team Danmark vil undgå tendens efter Axelsen-farvel

Det siger sportsdirektør i Team Danmark Lars Balle Christensen til Jyllands-Posten.

- Vi ser helst ikke en tendens til, at alle forlader Danmark, fordi netop dét er Badminton Danmarks styrke, at der er et verdensklassemiljø i Brøndby.

- Det er vigtigt for at kunne forme de næste verdensstjerner, at der er kulturbærere, ligesom der også er brug for trænere og ledere, som kender historikken og kan sikre en kontinuitet, siger han.

I et interview med samme avis fortalte Viktor Axelsen mandag, at han skifter dagligdagen i Danmark ud med et nyt liv i Dubai.

Årsagerne er mange.

Badmintonstjernen mener blandt andet, at flytningen kan sikre ham bedre træningsvilkår. Han forventer færre gener af sin allergi og høfeber i Dubais klima, og så bliver rejserne til de mange turneringer i Asien kortere.

Men skridtet til oliestaten sammen med familien betyder, at han ikke længere vil indgå i den daglige træning i elitecenteret i Brøndby.

Det får dog næppe økonomiske konsekvenser for forbundet, påpeger Lars Balle Christensen.

- Det har jeg svært ved at forestille mig. Vi kigger på resultaterne, og her tæller Viktor Axelsens resultater naturligvis stadig med, så længe han stiller op for Danmark, som han forhåbentlig vil gøre i mange år fremover, siger han.

Ved OL i Tokyo blev 27-årige Viktor Axelsen den første danske badmintonspiller, der vandt guld, siden Poul-Erik Høyer gjorde det i 1996.

Fynboen vandt også VM i 2017.