Team Rynkeby aflyser årets cykeltur til Paris

Årets Team Rynkeby-tur fra Fyn til Paris er aflyst.

Det fortæller velgørenhedscykelholdet i en pressemeddelelse fredag aften.

Beslutningen er truffet af en enig bestyrelse i Team Rynkeby Fonden på et møde fredag aften. Aflysningen er konsekvensen af den fortsatte uforudsigelighed omkring corona-smitten i Europa, siger Team Rynkeby Fondens bestyrelsesformand, Peter Frank Andersen.

Læs også Coronavirus aflyser Danmarks ældste cykelløb

- Vores fokus har hele tiden været at gennemføre turen, hvis det var sundhedsmæssigt forsvarligt. Men den fortsatte usikkerhed omkring smittespredningen i Europa gør, at vi ikke længere mener, at det er forsvarligt at forsøge at gennemføre turen til sommer, siger han og fortsætter:

- Det handler først og fremmest om at forhindre smittespredningen. Men det handler også om rytternes sikkerhed på landevejen. På grund af retningslinjerne fra de europæiske sundhedsmyndigheder får rytterne ikke tilstrækkeligt med træning i at køre i grupper til, at vi kan stå inde for sikkerheden. Desuden kan vi ikke få de fornødne godkendelser fra myndighederne til at passere grænseovergange og i det hele taget færdes på vejene mod Paris, siger Peter Frank Andersen.

Vender tilbage næste år

I alt skulle 2.150 cykelryttere og 550 hjælpere fra 12 forskellige lande efter planen have cyklet til Paris fra den 4.-11. juli som en del af Team Rynkeby.

I stedet må de nu alle sammen vente et år med den lange cykeltur, for alle deltagere får tilbuddet om i stedet at deltage på næste års tur.

Læs også Frygt for corona: Fynsk cykelrytter indespærret - ser sig nødsaget til at aflyse sin søns barnedåb

- Vi ved, at mange ryttere naturligvis bliver skuffede, men vi forsøger at gennemføre nogle lokale aktiviteter senere på året, så rytterne får mulighed for at lufte de gule trøjer og fejre det store arbejde, de har gjort for at rejse penge til alvorligt syge børn. Og så håber vi naturligvis, at rigtig mange af deltagerne vil fortsætte deres arbejde og se frem mod næste år tur, siger Team Rynkeby Fondens direktør, Carl Erik Dalbøge.

Han ærgrer sig kraftigt over, at coronaviruspandemien og aflysningen kommer til at påvirke Team Rynkebys indsamlingsresultat.

- Det værste ved denne situation er, at vi ikke kan indsamle så mange penge, som vi havde håbet. På grund af corona-udbruddet har vi måttet lukke ned for en lang række indsamlingsaktiviteter her i foråret, og det betyder, at vi kommer til at indsamle færre penge end de foregående år, siger han og tilføjer:

Direktøren regner dog stadig med, at de kan aflevere et 'stort tocifret millionbeløb' til velgørenhed.

- Hvilket alle deltagere og sponsorer bør være meget, meget stolte af i disse vanskelige tider, siger Carl Erik Dalbøge.

Læs også Cykelhold giver millionbeløb til alvorligt syge børn

Team Rynkeby har cyklet til Paris hvert eneste år siden 2002 for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme, og årets aflysning bliver den første i projektets historie.

Gennem årene har Team Rynkeby indsamlet godt 425 millioner kroner – alene sidste år blev det til knap 80 millioner kroner.