Team Rynkeby donerer millionbeløb til syge børn

- Fællesskabet har sejret denne sæson, og på turen rundt i Danmark er vi blevet mødt med så meget begejstring og positiv energi. Årets sæson overgår vores vildeste forventninger.



Solide resultater

Størstedelen af de penge, som Team Rynkeby har indsamlet i Danmark, går til Børnecancerfonden, der i år modtager 18.255.499 kroner fra velgørenhedscykelholdet.

- Vi er enormt taknemmelige for at modtage endnu en flot donation, som gør en forskel for børn med kræft. Team Rynkeby Fondens trofaste støtte har været med til at skabe solide resultater. For 50 år siden døde halvdelen af børnene, men nu overlever seks ud af syv, hvilket jo er et stort fremskridt, siger Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden, i pressemeddelelsen.

- Desværre er prisen for den øgede overlevelse, at halvdelen af de børn, som overlever, lever med senfølger af deres forløb, så vi er bestemt ikke mål, og derfor er de her donationer fortsat så vigtige.