Tesfaye minder skoler om værktøjer til at bekæmpe jødehad

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) reagerer nu på eksempler på, at elever med jødisk baggrund i danske folkeskoler oplever chikane og det, der er værre.

Derfor har han bedt sit ministerium om at kontakte alle skoleledelser i landet og gøre det klart for dem, hvilke sanktionsmuligheder der er, herunder at elever kan blive smidt ud, skriver Jyllands-Posten.

Han vil også minde skolerne om, at der findes undervisningsmateriale, som skolerne kan benytte sig af til at få en oplyst samtale og forhindre eventuelle tilfælde af antisemitisme.