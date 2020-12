Test dig selv: Hænger dine kreative evner sammen med din alder?

Har du været på arbejdsmarkedet i mere end 40 år, mestrer du nok ikke ny teknologi i lige så høj grad som dine yngre kollegaer. Du er sikkert heller ikke lige så god til at lære nyt, og så er du både mindre kreativ og produktiv end dine kollegaer i 30’erne.

Test dig selv: Hvor kreativ er du? Tag TV 2 Fyns kreativitets-test og hjælp os med at finde ud af, om der virkelig er forskel på ældre og yngre medarbejderes kreativitet på jobbet.

Det mener i hvert fald flere fynske arbejdsgivere, viser en ny undersøgelse som TV 2 Fyn har lavet blandt 75 fynske virksomheder i samarbejde med interesseorganisationen Fynsk Erhverv.

Men kan det nu også være rigtigt at ældre medarbejdere skulle være mindre kreative end deres yngre kollegaer? Den del af undersøgelsen har TV 2 Fyn sat sig for at finde ud af, og vi har brug for dig.

Er du kreativ, praktisk eller rationel?

Test dig selv og din kreativitet ved at trykke på den røde knap, der passer til din alder, og hjælp os med at kortlægge den fynske kreativitet. Er du under 40 år, skal du derfor tage den øverste test - og er du over 40 år, er det den nederste test, du skal tage. Der er heruodver ingen forskel på de to tests.

Forsker: Det er en fordom

Men hvad siger videnskaben egentlig om sammenhængen mellem kreativitet og alder? Flere forskere, som TV 2 Fyn har talt med, er forbeholdne over for de fynske arbejdsgivers opfattelse af kreativitet og alder.

Det er nemlig et alt for unuanceret syn på kreativitet, fortæller blandt andre kreativitetsforsker på Syddansk Universitet Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen.

- Der findes ikke evidens for, at alder og kreativitet hænger sådan sammen, at ældre på arbejdsmarkedet stopper med at tænke kreativt. I stedet hænger evnen til kreativitet bl.a. sammen med vores personlighed, siger hun.

Er man kreativ af person, forsvinder det derfor ikke nødvendigvis, når man bliver ældre. Personlighedstræk og evner til at kunne få nye ideer er nemlig stabile over tid, og du mister derfor ikke din kreativitet. Men du kan godt blive uvant med at give den plads.

Små børn - stor kreativitet

Alligevel er alder ikke helt ligegyldig i en kreativ sammenhæng. Vi fødes nemlig alle med en stor evne til kreativitet, fortæller Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen.

En amerikansk undersøgelse viser, at 98 procent af fire til fem årige børn udviser stor kreativitet. Børn har en særlig evne til at se en elefant i busken og serverer gerne storladne måltider fra sandkassen.

Øv dig i at få en masse skøre og mærkelig idéer, som du ikke skyder ned Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen, kreativitetsforsker på Syddansk Universitet

Men ser man i stedet på de voksne, er det kun to procent, der har samme kreative evner.

- Vores medførte tilbøjelighed til at tænke nysgerrigt, åbent og legende forsvinder i takt med skolegang, uddannelse og almindelig civillisation, siger Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen.

Ifølge kreativitetsforskeren er det derfor vigtigt, at vi aktivt holder vores naturlige nysgerrig ved lige ved at dyrke vores kreativitet - også på arbejdspladserne.

Sådan har vi lavet testen Kreativitetstesten er udarbejdet i samarbejde med Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen fra Syddansk Universitet, som har forsket i kreativitet de seneste 10 år. Den bygger på principper fra den amerikanske kreativitetsforsker Ned Hermann.

Unge er ikke nødvendigvis mere kreative

En undersøgelse fra rekrutteringsfirmaet Garuda, der blandt andet har specialiseret sig i personlighedstests, viser, at meget få fordomme om medarbejdere har hold i virkeligheden.

- Når vi kigger på kreativitet kan vi se, at de yngre foretrækker faste regler og rammer i højere grad end de ældre generationer. Og så ønsker de i højere grad at udføre opgaver fyldt med detaljer, siger Garudas direktør Rasmus Hall Mortensen og fortsætter:

- Ud fra en gængs opfattelse af kreativitet tyder vores analyse ikke på, at de unge skulle hælde mere mod en kreativ opgaveløsning. Snarere tværtimod, siger han.

Det er aldrig for sent...

Og her kommer den gode nyhed så. For selvom man ikke føler sig som den mest kreativt sprudlende voksne, så er der håb forude. Den kreative evne kan nemlig genoptrænes.

- Vi ser ofte, at vi skal genoptræne de studerendes kreative evner. De er blevet trænet gennem deres skolegang i at tænke realistisk og kritisk, men når den kreative evne skal i gang igen, skal man turde tænke urealistisk, siger Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen.

Læs også Hvornår er det fyraften? Skriv dine løsningsforslag til os

Der findes et hav af øvelser til at stimulere den kreative muskel for at holde hjernen i kog. Det er blot et spørgsmål om at tage ja-hatten på og kaste sig ud i det.

- For at træne sin kreativitet kan man øve sig i at få en masse skøre og mærkelige idéer, som man ikke skyder ned. Man skal ikke tænke kritisk over egne idéer, men i stedet give dem plads, siger hun.

TV 2 Fyn Event offentliggør udfaldet af kreativitetstesten senere på ugen. Følg med for at finde ud af, om det er de ældre eller yngre medarbejdere på Fyn, der er mest kreative.

Hvis du ikke fik trykket på de røde knapper øverst i artiklen, kan du tage også tage kreativitetstesten her. Husk at tage den test, der passer med din alder: