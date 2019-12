2019 er ved at rinde ud, og 2020 er klar til at tage over. Men hvad skete der egentlig på Fyn i 2019, og hvor meget af det kan du egentlig huske?

Kast dig ud i vores nytårsquiz med spørgsmål fra året, der snart er gået, og tjek din viden om julekalender, vildsvin, valg og en vanvittig slankekur.

Hvis du ikke kan se quizzen, så tryk her.

