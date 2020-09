Test din klimaviden: Hvor meget CO2 udleder én øl?

I 10 dage har fem unge fynboer levet efter 10 klimabud til gavn for klimaet i eksperimentet 'Klimaudfordringen', som Bemærk står bag.

Jeg har sagt ja til eksperimentet, fordi det er noget, jeg tænker over i min hverdag. Danny Madsen, 19 år, Svendborg.

De 10 klimabud rækker ind i store og små CO2-aftryk i hverdagen og er lavet sammen med en række eksperter fra Niels Bohr Instituttet, Aarhus Universitet, Rådet for Grøn omstilling, Forbrugerrådet Tænk og Care.

- Hvis alle nu gjorde sig rigtig meget umage med alle de her ti bud, så ville vi komme enormt langt, lyder det fra Claus Ekman, der er direktør i Rådet for Grøn omstilling.

19-årige Danny Madsen fra Svendborg er en af dem, der gerne vil ændre sine vaner til gavn for klimaet, og han er en af de fem fynske unge, der er en del af Klimaudfordringen henover ti dage, og han glæder sig til at se, om han kan overholde reglerne uden at løbe ind i alt for mange problemer.

- Jeg har sagt ja til eksperimentet, fordi det er noget, jeg tænker over i min hverdag. Jeg prøver på at træffe valg, som kan hjælpe lidt. Jeg er for eksempel holdt op med at spise kød, og jeg er begyndt at gøre nogle forskellige ting af eget intiativ inden det her projekt, siger Danny Madsen.

