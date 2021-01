Testbiler på vej: Fire borgmestre forholder sig til test

Smitten med coronavirus kender ikke til kommunegrænser, men alligevel har der igennem hele coronakrisen været store lokale forskelle på smittetrykket.

Derfor satser Region Syddanmark nu sammen med de fynske kommuner på at målrette indsatsen med lyntest, så den i større grad matcher lokale forhold.

Læs også Søndagens coronatal: Fire kommuner oplever stadig stor stigning - én kommune hårdt ramt

Firmaet Carelink har overtaget alle lyntest på Fyn og i resten af Region Syddanmark, og samtidig bliver test også et mobilt tilbud, der fordeles i samarbejde med kommunerne.

Fra mandag 1. februar vil omkring 10.000 test hver dag blive tilbudt fra testbiler rundt i kommunerne. Det skal blandt andet være med til at sikre at få udnyttet regionens testkapacitet bedre end i øjeblikket. Hidtil har Region Syddanmark har mange flere test tilgængelige end borgere, der ville testes.

Med de mobile testenheder er der nu mulighed for, at der kan rykkes ud til lokale områder, hvor der kan være særligt behov for det. Eksempelvis på grund af smitteudbrud.

De fynske kommuner bliver taget med på råd, når det gælder testbilernes ruter. Og den mulighed bliver modtaget med glæde blandt flere fynske borgmestre.

Læs her, hvad fire kommuner tænker om testbilerne

Assens: Centerbyer får besøg af testbiler

Smittetallet i Assens kommune er i den lave ende, men ekstra testressourcer er ifølge borgmester Søren Steen Andersen (V) alligevel helt relevant.

Læs også Fra mandag: Lyntest kommer ud til dig

- Vi har fået tildelt 425 tests om dagen ud fra vores indbyggertal, og det er så rammerne for vores indsats. Vores kommune er geografisk spredt med flere centerbyer i nogenlunde samme størrelse, og det kommer også til at være udgangspunktet for, hvordan vi indtil videre har valgt at fordele den ekstra testressource, siger borgmesteren i Assens.

Der er i forvejen en testfacilitet med PCR-test i Glamsbjerg, centralt placeret midt i kommunen. De nye mobile testbiler vil på skift besøge centerbyerne Tommerup, Vissenbjerg, Aarup, Haarby og Assens.

Søren Steen Andersen (V) vil ikke have noget imod flere ressourcer til test. Foto: Anders Høgh

Test kan holde produktion i gang

En række erhvervsvirksomheder i Assens Kommune har også et stort behov for løbende at få testet medarbejderne for at kunne opretholde produktionen.

Det gælder for eksempel Kiilto i Assens. Virksomheden er den førende producent i Skandinavien af hygiejne- og desinfektionsmidler, og firmaet kører lige nu i højeste gear for at sikre leverancer til sundhedssektoren.

Samme behov for testkapacitet er der i Glamsbjerg hos virksomheden Tommerup Heilskov, som er dansk storleverandør af ligkister og urner, og hos den internationale virksomhed Cabinplant, der med hovedsæde i Haarby leverer maskiner til bearbejdning af fødevarer til mere end 40 lande.

- Erhvervslivet har længe stået på spring. Det betyder så også, at den nye mobile testløsning ikke nødvendigvis altid vil kunne dække hele behovet. Hvis for eksempel de 300 ansatte hos Cabinplant i Haarby alle skal testes, ja, så er en stor del af den dags samlede testkapacitet jo hurtig opbrugt, siger Søren Steen Andersen.

Læs også Nyt fynsk testcenter åbner i Glamsbjerg

Middelfart: Fokus på folkeskoler med nødundervisning

Middelfart har som de øvrige fynske kommuner hidtil haft særlig fokus på plejecentre, sociale institutioner og på hjemmeplejen med to ugentlig test af medarbejdere.

- Her har vi haft et niveau på 800 test i alt. Vi vil meget gerne kunne teste mere på folkeskoler, der holder åbent med nødundervisning. Der er også et behov på vores daginstitutioner, hvor det trods den delvise nedlukning af samfundet kun er 20 procent af børnene, som er holdt hjemme. Og så kunne det være rigtig godt at intensivere testindsatsen på vores specialskoler, som stadig er åbne, siger borgmester Johannes Lundfryd Jensen (S).

Borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd (S) vil gerne kunne teste mere på folkeskoler.

Svendborg: Tryghed på kommunale arbejdspladser

Svendborg har i et stykke tid haft relativt lave smittetal, men borgmester Bo Hansen (S) kunne godt tænke sig en øget indsats med test på de kommunale institutioner, der fortsat er bemandede.

- Vores ansatte i ældreplejen og på ældrecentrene bliver i øjeblikket tilbud to ugentlige test lokalt, så de nye testbusser ser vi som en god mulighed for at supplere med en indsats andre steder, lyder det fra borgmesteren.

- Vores strategi går ud på at fokusere på daginstitutioner, hvor der er behov for at give tryghed for de ansatte. Generelt vil de nye mobile testbusser i vores kommune kunne teste medarbejdere på de kommunale arbejdspladser, hvor folk stadig møder ind, og hvor der færdes mange mennesker, siger Bo Hansen.

Bo Hansen (S) vil fokusere på daginstitutioner. Foto: Ole Holbech

Nyborg: Flere testressourcer er afgørende

Nyborg Kommune er lige nu sammen med Faaborg-Midtfyn relativt hårdt ramt blandt de fynske kommuner. Udvidede testressourcer er afgørende, mener borgmester Kenneth Muhs (V).

- Vores testindsats er som følge af de indgåede aftaler fortrinsvis rettet mod plejecentre, men vi ønsker også at udvide med test på daginstitutioner, større institutioner, bosteder og lignende.

Der er også et behov for test blandt de private virksomheder i Nyborg, som fortsat er i gang, og der glæder vi os til at kunne gøre en ekstra indsats, siger Kenneth Muhs.

Læs også Følg corona-situationen: Laveste smitte siden august

Antallet af tilgængelige test i hver kommune bestemmes af indbyggertallet. Målgruppen for hurtigtest er personer uden symptomer og personer, der ikke er nære kontakter, men som generelt er udsat for smitterisiko.

Kenneth Muhs (V) vil glæde sig til at kunne gøre en ekstra indsats.