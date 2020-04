Testen var negativ: Har jeg så ikke corona?

I sidste uge blev Vivian Ibsen fra Stenstrup testet for corona og spurgte derefter TV 2/Fyn, om hun kunne stole på sit testresultat. Hendes test var negativ, men hun var stadig i tvivl.

Uanset om man bliver testet af personale eller af sig selv, så er en negativ corona-test ikke ensbetydende med, at man bare skal gå hjem og kramme bedstemor. For testen kan i få tilfælde give det forkerte svar. Om testen viser det rigtige svar, afhænger blandt andet af graden af symptomer hos patienten og kvaliteten af den indsamlede prøve.

- Man skal huske, at en positiv test gennem podning kræver, at der er nok virus i halsen. Der er nogen, som har virus i kroppen, der testes negative ved podning, siger Mette Worsøe, ledende overlæge af Medicinsk Afdeling på Svendborg Sygehus.

Derfor er det efter en test vigtigt fortsat at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand og god håndhygiejne. Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at de regner med, at 5-10 procent af prøverne vil være falsk negative, men de kender ikke det præcise antalt.

- Vi er lidt usikre på, om en patient, der endnu ikke har symptomer på covid-19, udskiller virus nok til, at vi kan måle det i en test. På det tidspunkt ved vi nemlig ikke, hvor meget virus patienten udskiller, men det er formentligt ret lidt, siger Flemming Scønning Rosenvinge, ledende overlæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på OUH.

Sådan skal du forholde dig

Selvom du er blevet testet negativ for coronavirus, skal du altså ikke tro, at du ikke kan smitte andre. Og hvordan du skal forholde dig, efter du er blevet testet, afhænger af, om du har symptomer eller ej.

Patienter, som er blevet testet, skal være opmærkomme på eventuelle symptomer, der kommer i de følgende dage.

- Det kan godt være, at patienten skal testes igen, hvis symptomerne kommer i de følgende dage eller forværres, siger ledende overlæge Mette Worsøe.

Sådan skal du forholde dig, når du er blevet testet og venter på svar Jeg har ingen symptomer: Du forholde dig som vanligt. Følg fortsat ligesom andre borgere i samfundet Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at undgå smitte. Får du symptomer skal du følge retninglinjerne for folk med symptomer. Jeg har symptomer: Hvis du har symptomer , så skal du holde dig hjemme, og undgå kontakt med andre, mens du venter på svar. Kilde: OUH, patientinfo i podningsklinikker.

Flere testes for at vi bliver klogere

Faktisk handler den øgede testmængde heller ikke kun om, at den enkelte patient skal blive afklaret.

- En negativ test siger bare, at man ikke har virus nu og her. Det udelukker ikke, at man kan blive smittet nede i supermarkedet i morgen, eller at man er i inkubationsfasen (red. startfase uden symptomer), siger Flemming Scønning Rosenvinge.

Ifølge Jens Højberg Wancher, ledende overlæge af podningsklinikken på OUH i Odense, har der været et ønske fra myndighedernes side om at kende smittetrykket i befolkningen. Hvis man skal det, har man brug for mere data.

- Det forsøger man blandt andet at løse ved nu også at teste folk uden symptomer, siger Jens Højberg Wancher.

Udfordringen er måske, at patienter uden symptomer stoler for meget på negative svar. Flemming Scønning Rosenvinge, overlæge, OUH

Selvom det kan være betryggende for den enkelte at blive testet for corona, er der også en fare ved at teste folk uden symptomer, hvor der er højere risiko for fejl i testen.

- Udfordringen er måske, at patienter uden symptomer stoler for meget på negative svar. Hvis de tænker, at de er raske, fordi de lige er blevet podet og går ud blandt andre, så har vi balladen. Du kunne jo være blevet smittet tre dage før, de blev podet, siger Flemming Scønning Rosenvinge.

