Thea blev fortalt, hun ikke havde, hvad der skulle til - nu skal hun til OL

Fra drøm til dobbelt skuffelse

Tanken om OL i sofaen foran fjernsynet voksede sig hurtigt ud i virkeligheden for Thea Blomsterberg. Da hun var 16, slog hun en stor personlig rekord til sit første internationale seniormesterskab. Til EM i 2018 var hun kun 0,5 sekunder fra OL-kravtiden til Tokyo. Og så begyndte hun rigtig at tro på det.



Men i stedet for en OL-billet fik hun en stor skuffelse. Hendes tider var ikke hurtige nok til at komme med.

- Selvfølgelig har jeg også talt med psykologer, fordi det var en en kæmpe mavepuster og hårdt at rejse fra igen, fortæller hun.

Det hjalp heller ikke, at den dengang 19-årige svømmer efterfølgende mødte skepsis fra en fra svømmemiljøet.

- Jeg fik at vide, at vedkommende ikke kunne se, hvordan jeg nogensinde skulle kunne komme tilbage igen på det niveau, jeg har været på, siger hun.

Thea Blomsterberg ramte muren. Hun havde brug for en pause, så hun bare kunne være en normal ung.

Fyn og fællesskab hjalp

Men måske var det netop den pause og den modstand, der gjorde, at hun nu kan kalde sig OL-svømmer. For pludselig kunne hun mærke, at ilden den ikke var helt slukket.

Hun fandt en måde at svømme på, på egne præmisser, hvilket blandt andet indebar at flytte til Odense.

- Jeg er megastolt. Det er jo en megafed følelse at have. Jeg tror det med at flytte fokus, holde en pause og genfinde glæden stille og roligt, det er det, der har gjort, at jeg er nået så langt i dag. Og så en portion hårdt arbejde.

Og det lønner sig, fortæller cheftræner ved H2Odense/Swim Team Odense.



- Det gør virkelig noget at være så dygtig som Thea, og så er hun i den rene svømmefart absolut verdensklasse, altså en af de klart bedste, understreger han.

Den skepsis, hun har mødt, tynger hende heller ikke længere. Hun fik vendt det til en motivation.

- At andre sætter begrænsninger for mig, det synes jeg er noget vrøvl. Der er jo ikke nogen, der kender andres begrænsninger, så det er med at sige hertil og ikke længere. At det vil jeg ikke finde mig i, fortæller Thea Blomsterberg.

Så nu skal drømmen, der startede i sofaen i Hillerød opfyldes. Thea Blomsterberg skal - endelig - til OL.

- Jeg glæder mig bare til det hele. Jeg glæder mig til at skulle svømme. Det bliver kæmpe stort.