Thea har astma: - Jeg glæder mig til vaccinen

17-årige Thea Madsen fra Årslev gør som de fleste andre under corona; Holder afstand, ser få mennesker og bruger mundbind. Men Thea har en helt særlig grund til at være ekstra opmærksom, og det har hun haft, siden vi for første gang fik at vide, vi skulle holde afstand.

Jeg glæder mig rigtig meget til ikke at skulle bekymre mig så meget. Thea Madsen, 17 år, Årslev

- Jeg begyndte at bruge maske i tog og busser, inden det var et krav. Jeg følte mig meget malplaceret i starten, fordi der ikke var særlig mange, der brugte maske. Men jeg brugte det for at beskytte mig, fortæller hun.

Thea har nemlig både anstrengelsesudløst og almindelig astma. For hende betyder det, at hun skal tage medicin flere gange om dagen, og at hun nogle gange bliver forpustet af at gå op ad trappen.

Normalt stopper astmaen hende dog ikke fra at gå til fest eller dyrke konkurrencesvømning. Men det er hun bange for, at corona kan, hvis hun får det oven i sin astma.

- Jeg er selvfølgelig bekymret for at få corona, fordi det er en seriøs sygdom. Og så er jeg specielt bekymret for efterfølgerne og senfølgerne, fortæller hun og fortsætter.

- Jeg kan få skade på mine lunger, så det påvirker min astma, og jeg får sværere ved at trække vejret og omgås i hverdagen.

Astma og corona: Hvornår er man i risikogruppen? Man har øget risiko for at få et alvorligt forløb ved COVID-19, hvis man har svær astma og passer ind i en af følgende kategorier: Patienter i biologisk behandling, hvor astma ikke er velkontrolleret

Patienter med lav lungefunktion

Patienter i fast behandling med prednisolon

Patienter med mere end en behandlingkrævende forværring indenfor det seneste år Kilde: Sundhedsstyrelsen "Personer med øget risiko ved COVID-19" Se mere

Astma-Allergi Danmark: Mange er bekymrede

Thea Madsen er ikke alene om at være bekymret. Det fortæller Anne Holm Hansen, der er direktør i Astma-Allergi Danmark.

- Folk med astma er meget bekymrede. De ringer meget til vores rådgivning i øjeblikket. Hver gang der kommer en udmelding, er der nye tvivl og bekymringer i forhold til, “hvad betyder det for mig”, siger Anne Holm Hansen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er folk med astma kun i risiko for at få et alvorligt forløb med corona, hvis man har svær astma og samtidig passer ind i en af fire kategorier, de har oplistet (se faktaboks). Alligevel oplever Astma-Allergi Danmark, at mange er bange for, hvad corona ville kunne betyde for dem.

- Mild til moderat astma er ikke hårdere ramt, men så er der alligevel nogle, der føler sig hårdere ramt, når de får corona, fortæller hun.

Det her har varet i rigtig lang tid, så man skal sørge for at passe på sig selv. Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark

Derfor kan hun godt forstå bekymringerne. Hun fortæller dog, at det bedste, man kan gøre, er at passe på sig selv.

- Helt generelt siger vi, at du skal passe din behandling og benytte dig af mulighederne med afstand og antallet af kontakter.

Thea Madsens familie har betydet meget for hende under corona. Foto: Rasmus Rask

Svært at skulle sige nej og tage afstand

På grund af hendes astma har Thea specielt i efteråret sagt nej til flere ting, fordi bekymringen steg sammen med smittetallene.

- Jeg har ligesom trukket mig mere fra mine venner. Det har været svært at sige fra og skullet tage ret meget afstand, fortæller hun.

Det har dog gjort en stor forskel for Thea, at hun har haft sin familie, og at de har kunnet se film og gå ture sammen.

- Min familie har betydet rigtig meget for mig i den her periode, fordi de har været så støttende, siger Thea Madsen.

Ifølge Anne Holm Hansen og Astma-Allergi Danmark er det også vigtigt, at man ikke kun passer sin sygdom, men også hvordan man har det mentalt.

- Man skal gøre, hvad man kan for at have det bedste liv. Gøre det, der er muligt, og vælge de mennesker, der betyder meget for en. Det her har varet i rigtig lang tid, så man skal sørge for at passe på sig selv.

Tre tips, hvis bekymringerne fylder Vær sammen med dem, dig gør dig mest glad

Få styr på din sygdom, så du er velbehandlet.

Ring til din patientforening, hvis du er i tvivl. Hos Astma-Allergi Danmark er der for eksempel både sygeplejersker og psykologer til rådighed. Kilde: Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark

Glæder sig til vaccine

Selvom hun mærker bekymringerne, føler Thea sig dog heldig. Dels er der mange, som er meget mere påvirkede end hende, fortæller hun. Og så er vaccinen ikke langt væk.

- Jeg glæder mig helt vildt meget til, at der er nok, der har fået vaccinen, og at jeg kan komme ud og se mine venner igen, komme til fester og komme i gang med at dyrke noget sport, siger hun.

For Anne Holm Hansen og Astma-Allergi Danmark kan det nærmest heller ikke gå hurtigt nok.

Thea Madsen, 17 år, Årslev

- Vi glæder os ubetinget meget til, at vores medlemmer kan blive vaccineret. Der er styr på dem, der kan være i risikogruppe i forhold til bivirkninger, så det er bare at gå i gang.

Og det, håber både Astma-Allergi Danmark og Thea, sker snart.

For ja, der er selvfølgelig de helt åbenlyse ting at glæde sig til som frihed og fester. Men for Thea handler det også om at kunne slappe mere af igen, fortæller hun.

- Jeg glæder mig rigtig meget til ikke at skulle bekymre mig så meget.