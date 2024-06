Thomas er færdig med mink - kan snart forsyne en halv by med grøn strøm

Han har i flere år har arbejdet ihærdigt med at få etableret et gigantisk solcelleanlæg på 280.000 kvadratmeter. Alle tilladelser er på plads, og han forventer, at anlægget kan sættes op næste år.

Prisen er 150 millioner kroner, men der skal muligvis yderligere en investor med, oplyser Thomas Beck.

Anlægget kan producere strøm svarende til 60 procent af Nyborgs boliger.

Minkavlerne har fået acontobeløb et par gange, og sammenlagt er der med de udbetalte erstatninger røget 10 milliarder kroner op at statskassen af de estimerede 29 milliarder kroner, som minkavlerne forventes at få.