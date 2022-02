Thomas Frank: Eriksen skal nok vente nogle uger på kamp

Det oplyser Brentford-træner Thomas Frank på torsdagens pressemøde.

- Jeg tror ikke, det bliver i den første uge. Jeg tror nærmere, der skal gå to uger, og jeg tror også, at to uger kan være for lidt.

- Men lad os se. Det er lidt umuligt at spå om, før jeg har ham i hænderne og ser ham træne, siger Thomas Frank.

Brentford har allerede en kamp lørdag i FA Cuppen ude mod Everton, og det er planen, at Thomas Frank og Eriksen skal mødes dagen efter - om søndagen.

Det kræver dog, at coronaramte Thomas Frank afleverer to negative test, ellers må mødet udskydes.

- Vi skal forhåbentlig mødes på søndag, hvis jeg ellers er testet negativ. Det håber jeg for øvrigt, jeg allerede er fredag, så jeg kan være med for Brentford (i lørdagens kamp, red.), siger Thomas Frank.

Inden Eriksen skal trille med en fodbold i Brentford, er der lidt andet på programmet søndag.

- Jeg tager ud og spiser en middag med Christian søndag, og så kommer han ind på træningsanlægget mandag.

- Så er der en masse små møder og snakke, og så skal han træne, og så satser vi på, at det går sin gang derfra, siger Thomas Frank.

Brentford har i den seneste uge fået overleveret data fra Eriksens træninger med Jong Ajax, hvor midtbanespilleren har holdt formen ved lige.

- Jeg håber, han kan spille så hurtigt som muligt. Jeg har allerede fra den første samtale snakket med Christian om hans fysiske status.

- Han har sagt, at han aldrig har trænet så hårdt i hele sit liv, og han er blevet gennemtestet på kryds og på tværs. Så på den måde har han en fin fysisk grundform, siger Thomas Frank.

Eriksen skal først spille en træningskamp for Brentford, før han får en officiel kamp.

- Christian er en naturlig løber, så det er ikke en type, hvor det tager måneder, før han er i topform.

- Men det kommer til at tage noget tid at finde skarpheden, lære relationerne at kende og kontinuerligt spille minutter og komme op på topniveauet, siger Thomas Frank.

Hvis der skal gå mindst to uger, før Eriksen kan komme i kamp, betyder det, at danskeren går glip af Brentfords Premier League-kampe ude mod Manchester City på onsdag og tre dage senere hjemme mod Crystal Palace.

Derefter venter Arsenal på udebane 19. februar - godt to uger efter Eriksens ankomst.