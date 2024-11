Thomas Skriver afviser kritik fra strejkende gymnasieelever

Det passer ikke, når Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i en pressemeddelelse påstår, at regeringen forringer undervisningskvaliteten for 60.000 gymnasieelever i deres udspil til en ny uddannelsesreform.

Sådan lyder det fra Thomas Skriver Jensen (S), der er medlem af Børne- og Undervisningsudvalget.

- Kritikken går på, at vi ønsker besparelser på uddannelsesområdet. Det kan jeg blankt afvise. Faktisk investerer vi over to milliarder kroner ekstra i uddannelse, når reformen er fuldt indfaset.

Thomas Skriver Jensen understreger dog, at han altid er klar til at diskutere regeringens udspil, og at hans telefon er åben over for de frustrerede elever.