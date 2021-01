Thorborg sælger: Fynsk it-succes købt af svensk kapitalfond

Efter 15 års ejerskab har 3 C-Groups, ejet af den fynske erhvervsmand Niels Thorborg, solgt it- og ehandelshuset Hesehus i Odense til svenske QNTM Group, der er et hundrede procent ejet selskab af kapitalfonden Altor.

De seneste 15 år har budt på en flot udvikling for Hesehus, der alene siden 2016 har fordoblet antallet af ansatte, så virksomheden i dag beskæftiger mere end 100 medarbejdere.

En stor del af succesen skyldes Hesehus' egenudviklede e-commerce-platform Bizzkit, der også har opnået stor international succes, samt den stærkt forøgede interesse for internethandel gennem de seneste år.

Hesehus står blandt andet bag Matas' webshop, der vandt hovedprisen ved e-handelsprisen 2020, og har desuden leveret prisbelønnede onlineløsninger til kendte brands som BabySam, Fristads Kansas Group og Davidsen Byggemarked.

Om 3C Group 3C-koncernen er en vidt forgrenet koncern, der omfatter blandt andet 3C RETAIL, hvor L'EASY og D:E:R samt Thorn i Norge og Sverige er de mest fremtrædende brands, Facit Bank, Odense Sport & Event, som bl.a. favner fodboldklubben OB, det nybyggede Odense-hotel Hotel ODEON samt Odense Congress Center, musikbureauet Live Culture, Odense Eventyr Golf og cateringvirksomheden Smag&Smil. Koncernen er ligeledes til stede på medie- og IT-området med virksomhederne Nørgård Mikkelsen og KommPress, ligesom koncernen har en betydelig ejendomsportefølje primært med ejendomme i Odense og er en del af den globale Dinex-koncern, der er en af verdens førende producenter og leverandører af innovative og miljøvenlige udstødningsprodukter og emissionssystemer til industrien for tunge lastbiler. Derudover har koncernen ejerandele i bl.a. Blue Ocean Robotics. Koncernen, der har hovedsæde i Odense, omsætter for ca. 3 mia. kr. og beskæftiger ca. 2.300 medarbejdere.

-Jeg er sikker på, at Hesehus med nye ejere og yderligere fokus på internationalisering fortsætter sin fantastiske rejse. Det er bestemt ikke uden vemod, at vi tager afsked, men jeg er imponeret og stolt over den udvikling, selskabet har gennemgået, og vil gerne ønske Hesehus stort tillykke med den tillidserklæring det er at blive overtaget af QNTM Group med en anerkendt nordisk kapitalfond i ryggen, siger Niels Thorborg i en pressemeddelelse.

Med salget til QNTM Group bliver Hesehus en del af et selskab, der har som formål at investere i unikke digitale virksomheder og udvikle dem til globale markedsledere.

- Vi er meget glade for at få QNTM Group som ny strategisk ejer. De ser ligesom os selv et stort potentiale i Hesehus, og vi glæder os til den videre rejse med en ejer, der endnu bedre forstår vores branche og deler vores ambitiøse vækstambitioner. QNTM er det perfekte match, og samtidig bliver vi en del af en international gruppe af digitale virksomheder, hvilket vil skabe mange nye muligheder," siger Lars Hedal, der har været CEO i og medejer af Hesehus siden starten i 2002.

Lars Hedal fortsætter som direktørog medejer efter salget, ligesom Hesehus' nuværende daglig leder, Mette Reinholt Mortensen, bliver medejer.