Thulesen Dahl kritiserer Bramsens Afghanistan-håndtering: - Det er grotesk

Men det er ifølge Kristian Thulesen Dahl ikke nok, at forsvarsministeren var involveret i situationen i Afghanistan over telefonen, mens hun var på besøg forskellige steder i Danmark.

- Vi danskere har en forventning om, at ministrene sidder helt tæt på rådgiverne og følger situationen af egen drift. Ikke over en telefon, når de lige bliver ringet op. Det gjorde Trine Bramsen ikke her i weekenden. Hun burde gå ud, lægge sig fladt ned og sige: "Det beklager jeg. Det var simpelthen en fejl", siger Kristian Thulesen Dahl til TV 2.

Ellemann: Hun kan ikke fortsætte

Kristian Thulesen Dahl er ikke den første politiker, der har været ude at kritisere forsvarsministeren.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, udtrykte onsdag sin mistillid til Trine Bramsen, hvor han blandt andet kaldte ministerens billeder "besynderlige og respektløse".

- Jeg har svært ved at se, hvordan hun kan fortsætte. Jeg synes, at den her måde at håndtere tingene på vidner om, at man ikke forstår historien og ikke har forståelse for de menneskeliv, man har ansvaret for, siger Jakob Ellemann-Jensen i programmet ’Lippert’ på TV 2 NEWS.

Også de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har kritiseret forsvarsministerens måde at håndtere evakueringen fra Afghanistan.