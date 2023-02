Ti års indkomstfremgang: Så meget er lønnen steget i din kommune

Tabellen viser den reale udvikling i den gennemsnitlige disponible indkomst i kommunerne fra 2011 til 2021. Tallene er opgjort i 2023-prisniveau.



Stor forskel på landsplan

Der har været fremgang i alle kommuner, men det er langt fra alle der har haft samme fremgang.

Analysen af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på at særligt indkomsterne i kommuner i og nord for København er vokset mest.

De to rigeste kommuner, Gentofte og Rudersdal, har set en fremgang på omkring 40 procent over de seneste ti år, når der tages højde for inflation.

Desværre er den gennemsnitlige indkomst ikke det eneste der er steget. På det seneste er priserne på forskellige dagligvarer også steget. Se hvor meget her.