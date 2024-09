Ti ting der er blevet mere besværlige på kort tid

Når det gælder affaldssortering, bestemmer politikerne, hvordan danskerne skal opføre sig i eget hjem, og det er et eksempel på mikroregulering. Ifølge Pelle Guldborg Hansen er det en form for pædagogisk læring af danskerne.

Hvorfor finder danskerne sig i mikroregulering?

- Vi sætter ikke spørgsmålstegn i Danmark. Hvis staten siger hop, hopper alle danskerne. Der er en kulturel tendens til, at man accepterer, hvad staten siger, siger Pelle Guldborg Hansen.

Vil man se mere af det i fremtiden?

- Som tingene kører nu, så ja. Der er ikke noget tyder på, at det ikke bare vil fortsætte. Det kan være en nødvendig ting, men ikke en god ting, fastslår han.

Kamp mellem livsformer

Han nævner især, at det kan være et problem, når en bestemt samfundsgruppe kommer til at bestemme over, hvordan andre skal opføre sig - og det kan gælde alt lige fra vejlukninger, bilfri zoner og et forbud mod plastikposer.

- Det er en kamp mellem livsformer. Det er en gruppe, der laver regler for en gruppe, de ikke kender. De laver reglerne uden at tænke over, at andre har en anden livsform. De tror, alle har fri i weekenden og klokken 16 på hverdage, og der kommer en masse bøvl for alle, der ikke lige passer ind i den model, forklarer han.

Har du flere eksempler på, hvordan nogle ting i løbet af de senere år er blevet mere besværlige, så skriv til journalist Sune Jørgensen på sujo@tv2fyn.dk.