Tidligere generalsekretær om ny særlov: - Ukrainerne kan få en normalitet ind i tilværelsen

Han opfordrer dog til ikke at "idyllisere" ukrainernes rute mod arbejdsmarkedet eller uddannelse, fordi sproget spiller en væsentlig faktor.

- At forestille sig at man typisk går ind på en arbejdsplads uden at kunne et ord på dansk. Det er en smule naivt og rigtig svært, siger han.

Dansksproglige kurser skal derfor være en del af vejen til arbejdsmarkedet for ukrainerne, uddyber han.



Tag hensyn til den enkelte

Andreas Kamm har i mange år arbejdet med flygtningeområdet i sit tidligere arbejde inden for Dansk Flygtningehjælp.

Derfor fastholder han også, at det er vigtigt fortsat at huske på, at der er tale om mennesker, der kommer fra krig i deres hjemland, påpeger Andreas Kamm.