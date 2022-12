Tidligere minkavler føler sig dolket i ryggen efter Venstres løftebrud

Mandag er der en anden ordlyd.

- Jeg er helt enig med Jakob Ellemann-Jensen. I en ideel verden ville det være fint med et flertal for en advokatundersøgelse, og jeg har stadig samme principelle holdning. Men flertallet er væk, siger Erling Bonnesen til TV 2 Fyn.

Med Lars Løkke Rasmussens kursskifte, smuldrede flertallet nemlig for en advokatvurdering.



Dolket i ryggen

I Munkebo har Kristian Juul Nielsen svært ved at forstå, at minksagen nu kun handler om erstatning.

- Vi har som ofre for det her skulle sikre os, hvor vi skulle sætte vores kryds for at være helt sikre på, at vores stemmer ikke blev brugt til at gøre Mette Frederiksen til statsminister og samtidig sikre os en undersøgelse af sagen, som omhandler den krænkelse, vi blev udsat for i forhold til grundlovens paragraf 73, der omhandler den private ejendomsret. Vi vil jo gerne finde ud af, om det reelt var en krænkelse eller inde for lovens rammer, siger Kristian Juul Nielsen.

Imidlertid er Erling Bonnesen enig med Venstres formand.

- Jeg kan sagtens forstå dem, der har minksagen tæt på livet. Men vi skal videre, og vi skal forholde os realistisk til, hvordan verden ser ud nu. Det er på baggrund af Venstres hårde, vedholdende arbejde, at vi fik forhandlet et erstatningskrav. Man skal hæve sig op og se, at der er mere end mink, der presser, siger han.

Risikerer Venstre ikke at miste centrale vælgere på sådan et løftebrud?

- Vi er valgt til at tage ansvar for Danmark som helhed. Hvis vi valgte at gå ud og kun råbe højt fra sidelinjen, ville vi ikke få indflydelse. Vi mener, det er bedst at gå ind på midtbanen og søge resultater.

Efter mere end to år har de 1.600 minkavlere ikke fået deres erstatninger, men for Kristian Juul Nielsen er der andre ting, der fylder mere i hans hverdag nu.

- Hele min familie har stemt på Venstre, fordi det hele tiden har bakket os op. Altså lige indtil der står et par ministerbiler i garagen. Så trækker man gulvtæppet væk under os og, dolker os i ryggen. I to år har Mette Frederiksen ikke kunnet sætte gang i noget, og nu står der to løgnhalse og lover minkavlerne, at der skal ske noget nu. Ingen tror på noget længere, siger den tidligere minkavler.

Det er ikke mange, der er misundelige på den situation, minkavlerne har været igennem de seneste par år, men på Langeland sammenligner trawl-fiskerne deres situation med minkavlernes - og de ville gerne have samme erstatning.