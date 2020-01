Tidligere Nyborg-borgmester bliver formand for Europa-nævn

Til trods for, at Erik Christensen i sommer ikke opnåede genvalg til Folketinget, kommer han i de næste fire år til at bestride en politisk post.

Kulturminister Rasmus Prehn (S) har udpeget den tidligere Nyborg-borgmester som formand i det Europa-nævn, der er blevet valgt for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Nævnets fulde navn er "Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa," og det har eksisteret siden 1992. Det administrerer en bevilling på finansloven på 21,2 millioner kroner årligt. Pengene går til at fremme debat og information om EU.

Det er Folketingets fem største partier, der indstiller medlemmerne til nævnet, mens kulturministeren udpeger formanden.

- Det nye Europa-Nævn er bredt sammensat, og medlemmerne har samlet set en solid erfaring med det europæiske samarbejde. Derudover har Nævnets medlemmer både erfaring fra landspolitik og lokalpolitik, hvilket sikrer, at nævnet har fokus på at udbrede oplysning om det europæiske samarbejde på flere niveauer og samtidig fremme deltagelsesdemokrati i hele Danmark, lyder det fra kulturministeren i en pressemeddelelse.

De øvrige fire medlemmer af nævnet er Minna Charlotte la Cour Antonsen, der er udpeget af Venstre, Lone Vase Langballe, der er udpeget af Dansk Folkeparti, Svend Thorhauge, der er udpeget af Radikale Venstre og Peter Westermann, der er udpeget af SF.

