Tidligere OB-målmand indstiller karrieren

Den 38-årige målmand Anders Lindegaard stopper sin professionelle fodboldkarriere.

Det siger han til Tipsbladet.

Han fortæller, at han er mæt af fodbold både fysisk og mentalt, og at han føler sig heldig over, at han har kunnet spille så længe.

- Det er de færreste forundt. Nu holder jeg fast i et tidspunkt, jeg selv har valgt, og det har været vigtigt for mig. Jeg tror, at det er rigtig svært, hvis man bliver tvunget til at stoppe i en tidligere alder uden at have besluttet det selv.

Den svenske klub Helsingborg, der spiller i den bedste svenske række, bliver således sidste stop for Lindegaard. Han skiftede til klubben i 2019.

Lindegaard er bedst kendt for sin tid i Manchester United, der i januar 2011 købte målmanden i norske Aalesund. Et halvt år senere kom David de Gea til United, og der var i starten lagt op til, at danskeren skulle kæmpe med spanieren om pladsen i målet.

Det stod dog hurtigt klart, at Alex Ferguson foretrak de Gea.

Det blev til 29 kampe for den engelske storklub, inden turen i sommeren 2015 gik til West Bromwich.

Lindegaard startede sin professionelle karriere i danske OB, hvor han nåede at stå på mål i otte førsteholdskampe.

Den 38-årige målmand har desuden fem landsholdskampe på cv'et, mens han i ungdomsårene også spillede seks kampe på ungdomslandsholdene.