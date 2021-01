Tidligere sikkerhedschef: Betydelig risiko for at ulykker med lommevogne kan ske igen

Der er stadig betydelig risiko for ulykker til stede, når Trafikstyrelsen kan fortælle, at den har fået indberetninger om seks hændelser, hvor lastbiltrailere ikke har været låst korrekt fast på lommevogne fra DB Cargo. Det mener jernbaneekspert Thomas Albøg Olsen. Han er tidligere sikkerhedschef i DSB og hos godsoperatøren CFL-Cargo Danmark.

- Når man taler om det her, så skal man også kigge på hvad konsekvensen er af, at en lommevogn er fejllæsset. Den kender vi jo, for den har vi jo set ved ulykken i januar måned i 2019 (der kostede otte mennesker livet, red.), siger Thomas Albøg Olsen.

Hårene skal jo rejse sig på hovedet af dem, og så skal de sige, det der, det går simpelthen ikke. Det skal vi have styr på. Så vi ikke risikerer, at det gentager sig. Thomas Albøg Olsen, jernbaneekspert og tidl. sikkerhedschef i DSB

Læs også Skærpet tilsyn på vej: I seks nye tilfælde var godsvogne ikke spændt korrekt

Thomas Albøg Olsen mener, at de nye indberetninger må give anledning til, at DB Cargo går deres kontrolprocedurer grundigt igennem. Særligt fordi hændelserne ikke kun handler om situationer, hvor tog har kørt over Storebæltsbroen, mens det blæser kraftigt, som det gjorde både under ulykken i 2019 og i sidste uge.

- Hårene skal jo rejse sig på hovedet af dem, og så skal de sige, det der, det går simpelthen ikke. Det skal vi have styr på. Så vi ikke risikerer, at det gentager sig, siger Thomas Albøg Olsen.

- Det er faktisk ikke til at misforstå

Det kommer ikke bag på den tidligere sikkerhedschef hos DSB, at det nu kommer frem, at der er flere hændelser, end de som Trafikstyrelsen tidligere har haft kendskab til.

Han mener nemlig ikke, at konklusionerne i Havarikommissionens rapport på baggrund af dødsulykken har været tydelige nok og er blevet kommunikeret tydeligt nok, nemlig at manglende smørring af låsemekanismen på lommevognen spillede en væsentlig årsag til ulykken.

Læs også Godsvogn vippede over Storebælt: Ingen godstog med lastbiltrailere må passere broen

Samtidig stiller Thomas Albøg Olsen spørgsmål ved, om DB Cargo har levet op til de anbefalinger om smørring af låsen, som den fælles europæiske jernbanesammenslutning, ERA - European Railway Agency, kom med bare fire måneder efter ulykken i 2019.

- Den er faktisk ikke til at misforstå. Den er ganske vist på engelsk, men det er meget, meget tydeligt, hvad man skal gøre. Der er tegninger og illustrationer og alting, og hvis man følger den, så har jeg svært ved at forestille mig, at det sker, medmindre at det skyldes, at man er presset til at hugge en hæl og klippe en tå, fordi det ikke må tage for lang tid, siger Thomas Albøg Olsen.

- Intet er vigtigere end sikkerheden

TV 2 Fyn ville gerne have stillet DB Cargo en række spørgsmål - omkring redegørelsen over de seks hændelser som altså er konstateret andre steder end ved Storebæltsbroen, om den generelle suspendering af godsvognstransporten i hele landet, om det skærpede tilsyn og om, hvad virksomheden i det hele taget har gjort siden ulykken i 2019 for at forbedre sikkerheden.

Læs også Pendlerformand om vippende godsvogn: - Der bliver revet op i et sår, der ikke må rives op i

Men fordi virksomheden i morgen skal aflevere en redegørelse til Trafikstyrelsen om hændelserne, har DB Cargo afvist at stille op til interview. I et skriftligt svar fra koncernen ønsker de kun at forholde sig de to af hændelserne, der omhandler overfart ved Storebæltsbroen, mens det blæser kraftigt:

"Storebæltsbroen er tilsyneladende det eneste sted i Europa, hvor trailere kan løftes ud af låse, forrykkes eller blæses af togvogne. Trailere er ikke blæst af andre steder og har aldrig gjort det. Det kan skyldes fejl i håndtering eller udstyr, og intet er vigtigere end sikkerheden. Men det kan også ske ved korrekt betjening af samme godkendte og fejlfri udstyr, der bruges i resten af Europa”.