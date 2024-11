Tidligere topchef i Odense bliver formand for TV 2 Fyn

Stefan Birkebjerg Andersen, forhenværende stadsdirektør i Odense Kommune og øverste chef for tusindvis af kommunalt ansatte, bliver den kommende formand TV 2 Fyns bestyrelse.

Det står klart efter et møde i TV 2 Fyns repræsentantskab tirsdag aften, hvor 63-årige Stefan Birkebjerg Andersen blev valgt ind i mediehusets bestyrelse, hvorefter den nye bestyrelse – samme aften – konstituerede sig med Birkebjerg Andersen som ny formand.

Maren Skotte blev desuden genvalgt til at fortsætte på posten som næstformand.

Stefan Birkebjerg Andersen sætter sig i formandsstolen 1. januar 2025. Han overtager efter afgående formand, forretningsudvikleren og investoren Peter Zinck, der har været formand for TV 2 Fyns bestyrelse siden 2019.

Stefan Birkebjerg Andersen kommer med en solid og mangeårig erfaring med topledelse.

Fra 2015 frem til tidligere i år bestred han posten som stadsdirektør i Odense Kommune.

Tidligere har han blandt andet været forvaltningsdirektør i Odense og Kolding Kommuner samt administrerende direktør for Odense Universitetsforlag.

Stefan Birkebjerg Andersen er uddannet cand. phil. i samtidshistorie fra Syddansk Universitet og officer fra Hærens Reserveofficerskole og kommer til TV 2 Fyn med en omfattende bestyrelseserfaring.

Aktuelt er Stefan Birkebjerg Andersen blandt andet formand for robotvirksomheden Gibotech og medlem af bestyrelsen for University College Lillebælt.

Sideløbende med bestyrelsesarbejdet bruger Stefan Birkebjerg Andersen sine kompetencer som ledelsesrådgiver i en af landets førende rekrutteringsvirksomheder Genitor.

Om opgaven som kommende formand for TV 2 Fyn siger Stefan Birkebjerg Andersen:

"Det kræver fælles vilje og virketrang at sikre, at vi udvikler Fyn, så Fyn er og bliver ved med at være et godt sted af bo, arbejde og leve - også for kommende generationer. Her spiller dygtige, relevante og uafhængige medier en nøglerolle. TV 2 Fyn er et sådant medie. Jeg vil med min baggrund, netværk, viden og vilje gøre mit yderste for at sikre TV 2 Fyns fortsatte position og udvikling. Naturligvis med den dybeste respekt for den arbejdsdeling og armslængde, der skal være mellem repræsentantskab, bestyrelse og daglig ledelse”.

Stefan Birkebjerg Andersens første store opgave som bestyrelsesformand bliver at få etableret et stærkt samarbejde med en ny administrerende direktør for TV 2 Fyn, som forventes at være på plads i løbet af foråret 2025.

Tirsdag aften blev 43-årige Troels Malthe Borch desuden valgt ind som ny næstformand for TV 2 Fyns repræsentantskab. Han erstatter Gitte Madsen.

Troels Malthe Borch er museumsinspektør ved Østfyns Museer og har siddet i TV 2 Fyns repræsentantskab i tre år.