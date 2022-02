Tidligere Venstre-minister Britta Schall Holberg er død - 80 år

Godset havde hun frem til 2009, hvor hun overdrog det til den ene af sine sønner, Jacob.

På det tidspunkt var hun igen blevet medlem af Folketinget, hvor hun denne gang sad fra 2005 til 2011.

Kritisk blik

I de senere år har hun været ganske kritisk over for sit tidligere partis ageren i forbindelse med den store strøm af flygtninge, der fandt hjemme i Danmark i december 2015.

Hun mente således, at den daværende Venstre-regeringen stod for had og intolerance i stedet for frihed og forskellighed.