Gymnasium aflyser alle studieture - elever rammes økonomisk

Tietgenskolen har onsdag orienteret elever, forældre og personale om, at alle studierejser er aflyst frem til påske. Det oplyser gymnasiet i en pressemeddelelse.

Læs også Efter opfordring: Fynboer dropper busser og tog

Ifølge skolens ledelse er internationale rejser for usikre på grund af coronavirus.

- Vi har et ubestridt ansvar for de unge, især når de rejser under vores ledelse. Vi står foran en alvorlig sygdomsudvikling, som vi ønsker at reagere konsekvent, rettidigt og ansvarsfuldt omkring, siger direktør på Tietgen Annette Vilhelmsen i en pressemeddelelse.

Rektor: Elever bliver skuffede

Rektor på Tietgen Handelsgymnasium Dorthe Wang ved, at beslutningen vil skuffe og ærgre mange elever, der havde set frem til deres studieture.

- Vi har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at aflyse alle studierejser frem til påske. Udbredelsen af coronavirus går så stærkt, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger på daglig basis skærpes land for land. Vi står foran flere studieture til lande, der både er gule, orange og røde i deres risikovurdering, siger Dorthe Vang.

- Turene er typisk af en uges varighed og tjener både studiemæssige og sociale formål. I mange tilfælde vil elevernes færden være kraftigt begrænset, og eleverne ville skulle undgå alle større forsamlinger, undgå offentlig transport og steder med mange mennesker, herunder lufthavne og banegårde, forklarer hun.

Økonomiske tab for elever

På handelsgymnasiet har mere end 400 elever fordelt på 17 klasser planlagte studierejser frem til påske.

Aflyste studieture med kort varsel giver økonomiske konsekvenser for flere elever uden dækkende forsikringer, erkender Tietgen-direktør.

- Jeg er klar over, at aflysning af studierejserne for nogen vil betyde tab af penge, da alle ikke har forsikringer, der dækker tilfælde som dette. Lige nu kommer elevers og ansattes ve og vel i første række, ligesom vi lytter til myndighedernes opfordring til at udvise samfundssind, siger Annette Vilhelmsen.

Tietgen Handelsgymnasium er et af landets største gymnasier. Her er samlet omkring 1.450 elever på hhx samt omkring 150 ansatte dagligt på Elmelundsvej i Bolbro.