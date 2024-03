Til salg i 10 år - her er husene med længst liggetid på Fyn

Der er huse, der end ikke når på markedet, inden de handles, og der er huse, der skifter hænder efter få dage i ejendomsmæglerens vindue. Der er også huse, der tager langt tid at få solgt, og så er der de huse, som ejendomsmægleren bare ikke kan komme af med.

Sidstnævnte tager vi et blik på her, og nedenunder kan du selv gå på opdagelse i de huse på Fyn og øerne, der har længst liggetid. Her finder vi blandt andet Æblegyden 14, der ligger i en lille klynge blandt andre huse i landsbyen Indslev-Tårup mellem Ejby og Brenderup.

Huset har ifølge Boliga.dk være til salg siden 26. april 2014 - og salgsopstillingen nærmer sig derfor 10 år på bagen - skrivende stund 3604 dage. TV 2 Fyn har spurgt ejendomsmægler Niels Henrik Billund, der har huset til salg, hvad der gør, at han ikke kan få det solgt.

- Det er en kombination af, at boligen har et meget stort erhvervsareal, og så ligger det i et område, hvor det er svært at få det belånt, forklarer han og fortæller, at "der har været en del, der har været at se på huset".

- Men det er ikke lykkedes at finde en køber, der kan få det belånt.