Til tops: Sådan lirker du døren til bestyrelseslokalet op

Lyden af kvindestemmer blander sig med en snurren fra en gaffeltruck, der lægger galvaniserede trailerdele i bunker, og bragene fra store metalplader, der endnu har til gode at blive dyppet i smeltet zink.

Det er Mille Lindskrog Knudsen og Charlotte Nytoft, der fortæller og viser rundt på fabrikken Dansk Overflade Teknik, DOT, lidt uden for Ferritslev.

Den første er medlem af virksomhedens bestyrelse, den anden er tidlige projektleder i DOT og har selv et par bestyrelsesposter i andre virksomheder.

Charlotte Nytoft (tv) og Mille Lindskrog Knudsen (th) arbejder begge i organisationen Bestyrelseskvinder Foto: Pernille Gram

TV 2 Fyn har sat dem stævne for at forstå, hvorfor der stadig er så få kvinder valgt uden for arbejdspladsen i de store fynske virksomheders bestyrelser. TV 2 Fyn har kigget på fordelingen af mænd og kvinder på direktionsgangene og i bestyrelserne hos 60 af de største fynske virksomheder målt på ansatte. 59 af dem har en bestyrelse. 54 af formændene er mænd, og fem er kvinder.

- Sådan har det altid har set ud, og forandring er svært. Mange rekrutterer i deres netværk og typisk blandt nogen, der ligner én selv, forklarer Mille Lindskrog Knudsen.

Det er vigtigt med forskelligheder. Vi ved, at virksomheder, der har forskellighed i ledelseslag, de klarer sig bedre på bundlinjen. Charlotte Nytoft

Hun er formand for netværket Bestyrelseskvinder, hvis erklærede mål er, at få flere kvinder ind i en verden, der er domineret af mænd. Netværket har omkring 150 medlemmer, der besidder i omegnen af i alt 400 bestyrelsesposter.

Charlotte Nytoft supplerer:

- Det er vigtigt med forskelligheder. Vi ved, at virksomheder, der har forskellighed i ledelseslag klarer sig bedre på bundlinjen. Det er ikke kun variation i køn, men også i alder og nationalitet.

Noget tyder også på, at der også er en afsmitning på bundlinjen, når der er forskellige køn med i bestyrelsen. En ny amerikansk undersøgelse viser at, investeringer giver større afkast, når der er høj grad af variation i køn i de ledende teams.

Forskning viser Den seneste Penny rapport, der siden 2019 har offentliggjort en statusrapport for ligestilling på arbejdsmarkedet, er netop udkommet. Den viser, at udviklingen går mod mere ligestilling. Siden 2019 er andelen af kvinder i bestyrelsesposter øget fra 19,1 procent til 21,9 procent.

I direktioner har kvinderne 13.7 procent af posterne sammenlignet med 9,9 procent i 2019.

Rapporten viser også en stigning i antal kvindelige CEO's. I 2020 er tallet seks sammenlignet med tre i 2019. Det er dog stadig 4,6 procent som har en kvindelig direktør. Målingerne er fortaget på 131 store, mellemstore og små virksomheder i Danmark.

McKinsey’s seneste undersøgelser viser, at virksomheder med en høj grad af variation i køn i ledende teams havde 25 procent bedre afkast ved investeringer, end virksomheder med lav variation - en stigning fra 21 procent i 2017 og 15 procent i 2014.

Er der etnisk og kulturel forskellighed, klarer de sig endnu bedre. I 2019 havde virksomheder med en høj grad af etnisk og kulturel forskellighed i ledelsen 36 procent større afkast ved investeringer, end dem med mindst forskellighed – en stigning fra 33 procent i 2017 og 35 procent i 2014. Se mere

Uundværlige forskelligheder

Charlotte Nytoft kigger rundt i fabrikshallen og får øje på en kvindelig medarbejder, som hægter det skinnende, galvaniserede stål af kroge, så det kan gøres klar til kunderne.

- Da jeg var ansat hos DOT i Fasterholt, var der ingen kvinder ansat i produktionen. Det er der nu, og det, mener jeg, hænger sammen med, at der i dag er kvinder i det øverste lag i virksomheden, det smitter af på værdisættet og hele vejen rundt i organisationen.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Kvinderne skal tage ansvar

Peter Eriksen Jensen har siddet i et væld af bestyrelser de sidste 20 år, og han har erfaringer både med bestyrelser kun med mænd og dem med forskellige køn.

Han ser også fordele ved at have forskelligheder i en bestyrelse.

- Det er en gevinst. Kvinderne kommer med nogle andre synspunkter, en bredde og en forståelse for helheden. Det gør, at vi kommer til at tænke os mere om. Og så er de bare rigtig gode teamspillere, fortæller Peter Eriksen Jensen.

- Det er også vigtigt for mig at sige, at det handler om forskellighed i et bredere perspektiv end køn. Det handler om alder og andet. Det handler i det hele taget om bestyrelsens sammensætning. Og så handler det selvfølgelig om at finde dem, der har de rigtige kompetencer til jobbet, siger han.

Læs også Live på Facebook: Debat om ligestilling

Han har selv haft fokus på at rekruttere kvinder til de bestyrelser, hvor han var formand. Peter Eriksen Jensen mener dog også, at kvinder i større grad selv skal tage ansvar for at få tilkæmpet sig en bestyrelsespost.

- Der er så mange dygtige kvindelige ledere, de stiller bare ikke op. Det skal de gøre, og de skal involvere sig mere i de netværk, der rekrutteres fra, siger han.

Tro på det

Charlotte Nytoft og Mille Lindskrog Knudsen er enig med Peter Eriksen Jensen.

- Der er ingen tvivl om, at vi kvinder skal blive bedre til at sige højt, at vi kan og vil bestyrelsesarbejde. Det gør vi i vores netværk i Bestyrelseskvinder. Men når det handler om strukturelle forskelle som barsel, færre kvinder i ledelse og et ekstremt kønsopdelt arbejdsmarked så handler det også om ”fix the system” og ikke ”fix the women”, understreger formanden.

Men når det handler om strukturelle forskelle som barsel, færre kvinder i ledelse og et ekstremt kønsopdelt arbejdsmarked så handler det også om ”fix the system” og ikke ”fix the women” Mille Lindskrog Knudsen

Hverken Charlotte Nytoft eller Mille Lindskrog Knudsen går imidlertid ikke ind for kvoter for kvinder i bestyrelser.

- Jeg vil vælges for det, jeg kan, fordi kemien er den rigtige, og fordi de i bestyrelsen tror på, at vi kan lave noget fedt sammen, siger Mille Lindskrog Knudsen.

- Vi vil vælges på vores kompetencer, og det bliver vi også, sådan som det er nu, siger Charlotte Nytoft.

Gode råd Stå ved dit kandidatur til en bestyrelse og sig det højt - også online. Find din "niche" – altså overvej i hvilken type virksomheder, i hvilke brancher og i hvilke situationer, du kan bidrage. Netværk. De fleste poster besættes gennem netværk, derfor skal du mødes med ejerledere og andre bestyrelsesaktive. Tro på det - og kast dig ud i det! Søg om optagelses i et netværk – som Bestyrelseskvinder. Kilde: Bestyrelseskvinder.dk Se mere

