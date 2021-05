Tilbage på arbejde: Internater frygter for hunde anskaffet under coronapandemien

- Det kan bekymre os, om de her mennesker, der har været ude og anskaffe sig en hund, på den lange bane ikke har tid og overskud til at have den, siger Lene Frahm, der er internatsleder i Fyns Internat.

Alma til Sydfyn

Torsdag blev grand danois-hunden Alma hentet af sin nye familie. Det pensionerede ægtepar Jens og Helle fra Sydfyn havde læst om Alma i en annonce.

- Vi havde ellers bestemt os for ikke at skulle have hund igen, men vi kunne ikke stå for hende. Nu bor hun her, og det, tror jeg, er godt, siger Jens, mens Alma tuller rundt om ham i haven.