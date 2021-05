Tilbage på job: - Jeg ved, det bliver en udfordring

Vigtigt med god dialog

Hos HK Midt er man bevidste om, at overgangen fra hjemmearbejde til fysisk fremmøde kan være svær. Derfor har man nogle gode råd klar.

- Det er vigtigt, at man har en god dialog med ledelsen, og en klar plan for, hvordan man kommer i gang igen. Det bliver en helt anden rytme end man er vant til, derfor er den gode dialog vigtig, forklarer Anne Marie Bay.

- Jeg tror også, at det er vigtigt, at man husker på, at det vil tage noget tid at komme ind i en ny arbejdsrytme. Man skal anerkende, at det tager tid at komme i gang igen, og at det kan ikke blive som det var med det samme.

Netop den gode dialog med ledelsen har været vigtig for Katja Skipper.

- Min chef har åbnet for muligheden for, at kunne arbejde hjemmefra, når alt er normalt igen. Der er ingen tvivl om, at jeg skal ikke arbejde hjemmefra hver dag, men jeg har givet udtryk for, at hvis jeg kan to eller tre dage hjemme, så ville det være godt, siger Katja Skipper.