Tilbage på skolebænken: - Det bliver godt at se mine venner igen

Om under en uge kan de mindste elever fra 0.-4. klasse vinke farvel til undervisningen over teams.

Det bliver godt at kunne se flere af mine venner Brynjólfur Porbergsson, elev, Hjalleseskolen

På et pressemøde mandag fortalte sundhedsminster Magnus Heunicke nemlig, at de yngste elever fra den 8. februar igen må komme tilbage i skole.

Og for mange fynske familier betyder det en noget lettere hverdag. I hvert fald hvis man spørger Atli Sigurgeirsson, der er far til fire.

Fra på mandag kan de yngste elever vinke farvel til undervisning over en skærm. De vender nemlig tilbage til skole igen. Foto: Jonathan Malat

- Jeg er helt sikker på, at det vil have en positiv indvirkning på mine børns trivsel, at de nu kan få lov at komme tilbage i skole igen, siger Atli Sigurgeirsson til TV 2 Fyn og tilføjer:

- Både min kone og jeg selv arbejder i sundhedssektoren, og derfor har vi begge været på arbejde som normalt, og det har bare betydet, at der er mange ting, som særligt min søn Brynjólfur har skulle klare alene.

Tilbage til fællesskabet

Og netop Atli Sigurgeirssons søn glæder sig også til igen at kunne se sine klassekammerater i øjenene, i stedet for at mødes med dem online.

- Det bliver godt at kunne se flere af mine venner. Det har jeg ikke kunnet, siger Brynjólfur Porbergsson.

Det er dog ikke kun forældre og elever, der glæder sig til, at de yngste klasser igen kan vende tilbage på skolebænken.

Også skolelederen på Hjalleseskolen, Louise Theil, ser frem til at byde nogle af eleverne tilbage på mandag.

- Nu skal eleverne til at vænne sige til at være tilbage i de fællesskaber, som de ellers har skulle undvære. Og jeg kunne forestille mig, at den første uge kommer til at blive brugt på at fokusere på elevernes trivsel, der har været udfordret i den her tid, siger Louise Theil.

Overblik over nedlukning og genåbning af skoler under corona Siden regeringen lukkede landet den 11. marts, har skoleelever i landets folkeskole været frem og tilbage på skolebænken en del gange. Få her overblikket over hjemsendelser og genbninger siden nedlukningen: 11. marts: Elever og studerende på alle uddannelsestilbud blev sendt hjem. Fem dage senere blev skoler lukket.

15. april: Børn til og med 5. klasse kunne vende tilbage i skole, men med ekstra fokus på hygiejne, større afstand og mindre grupper.

18. maj: De ældste skoleelever fik lov at møde fysisk op i skole. Der var stadig ekstra fokus på Hygiejne, afstand og mindre grupper.

August: Skolerne behøvede ikke længere at undervise eleverne efter bestemmelserne om nødundervisning. Klasserne måtte atter fyldes, og afstandskravet mellem eleverne blev reduceret.

21. september: Sundhedsstyrelsen opfordrede skoler til at aflyse alle sociale arrangementer såsom klassefester, fælles morgenmad og studieture.

9. december: Skoleelever fra 5. klasse og opefter i 38 kommuner med høje smittetal blev sendt hjem.

16. december: Hjemsendelsen af de ældste elever blev udvidet til hele landet.

21. december: De resterende skolelever blev sendt hjem.

8. februar: Elever fra 0.-4. klasse må vende tilbage til skolen.

Derudover har mange skoler i løbet af 2020 hjemsendt nogle eller alle elever i en periode, efter at der er blevet konstateret smitte på skolen.

å grund af virusmutation hos mink blev syv nordjyske kommuner lukket ned i en periode i efteråret. Det betød også, at alle elever fra 5. til og med 8. klasse blev sendt hjem. Kilde: Ritzau Se mere

Stoler på sundhedsmydighederne

Når eleverne vender tilbage til skole betyder det dog, at smitten med alt sandsynlighed vil stige igen. Men både forældre, lærere og skolelederen på Hjalleseskolen lægger vægt på, at så længe man følger sunhedsmyndighedernes anbefalinger, så skal det nok lykkedes.

- Vi har stor tillid til myndighederne, for det er dem, der bedst kan vurdere, hvad der er forsvarligt. Vi er bare rigtig glade for, at de nu har vurderet, at de yngste kan komme afsted, siger Atli Sigurgeirsson.

- Jeg ved, at der er en del af mine kolleger, der er bekymrede, men jeg er ikke selv bekymret. Jeg stoler på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og så forholder jeg mig til det, siger Esbern Skovgaard, der er lærer på Hjalleseskolen.

- Vi er hele tiden i løbende dialog med alle lærerne på skolen, og så vil vi naturligvis læne os op ad sunhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis der alligevel er nogle lærere, som har sine betænkeligheder, så finder vi en løsning sammen med dem, så alle kan være trygge, siger Louise Theil.