Tilbud til vandreturister: Få fragtet din bagage gratis til næste destination

Ordningen handler om at trække flere vandre- og cykelturister til Fyn, og at dømme efter de to veninder Cecilie Thystup og Thea Rønns udsagn, lader det til at have haft den ønskede effekt.

- Jeg tænker ikke, vi var taget afsted, hvis vi skulle have fuld oppakning med. Det var nogle store tasker, vi endte med at få med, siger Thea Rønn.

Bagagefragten er en del af en større indsats, der handler om at tiltrække vandreturister.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede i april 2021 at give 5,7 millioner kroner til projektet "Hike Fyn", som har til formål at tiltrække flere vandreturister til øen. Det er især danske, tyske og hollandske turister, som projektet vil have fat i.

Projektet varer frem til midten af 2024 og målsætningen er at skaffe 90.000 flere turister til Fyn og øerne og skabe en omsætning på cirka 58 millioner kroner.