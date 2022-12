Tilfreds Lilleholt ny gruppeformand: - Jeg har ønsket den post i årevis

Lars Chr. Lilleholt er ny gruppeformand for Venstres folketingsgruppe.

Den erfarne fynske politiker overtager posten fra Thomas Danielsen.



- Det er jeg meget, meget tilfreds med. Det er en post, jeg ønsket mig i mange år, og at det nu er lykkedes, er jeg virkelig glad for, siger Lars Chr. Lilleholt.

Gruppeformandens opgaver er at fungerer som folketingsgruppens ledelse, han koordinerer opgaverne mellem folketingsgruppen og ministerierne og er ved partiets gruppemøder.

- Jeg vil bruge posten aktivt til at synliggøre Venstre. Det er vigtigt, at vi har en selvstændig profil for vores parti, samtidig med at vi er loyale over for det regeringssamarbejde, vi nu er en del af, siger den nyudnævnte gruppeformand.

Ingen ministerpost

Anni Matthiesen er blevet valgt som gruppenæstformand i Venstre, en position hun overtager fra netop Lars Chr. Lilleholt.



Morten Dahlin blev udpeget til politisk ordfører, men Erling Bonnesen, der med 6.489 personlige stemmer fik flest venstrestemmer ved folketingsvalget i november, har fået posten som gruppesekretær.

Lars Chr. Lilleholt, der fik 5.017 personlige stemmer, har siddet i Folketinget siden 2001.

Han var energi-, forsynings- og klimaminister fra 2015 til 2019. Men han blev forbigået som minister i den nye midterregering, der blev præsenteret i sidste uge.

- Jeg var forberedt på, at jeg ikke blev minister i denne omgang, og posten som gruppeformand er et ønskejob, siger 57-årige Lars Chr. Lilleholt.