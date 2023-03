Tilmelding: Vil du teste dine køreevner på lukket bane?

Tag med os på glatbane og test dine evner som bilist.

Uanset om du netop har fået dit kørekort i hånden, eller det er et halvt århundrede, siden du bestod køreprøven, får du nu mulighed for at få testet, hvor godt det hele sidder fast.

I samarbejde med FDM Sjællandsringen vil vi gerne invitere fem fynboer med på den lukkede bane, hvor du vil blive kastet ud i forskellige prøvelser, som skal teste dine færdigheder bag rattet.

Du skal have bil med selv - til gengæld betaler vi broafgiften over Storebæltsbroen og sørger for mad og drikke. Brændstof betaler du.

Vi sender live fra Sjællandsringen i vores tv-udsendelse 19.30 på TV 2 den 15. marts, hvor det hele sker, så du skal have lyst til at lade dig interviewe om dine køreevner og oplevelser.

Inden du tilmelder dig, så tjek gerne, at du kan deltage i hele programmet. Det foregår den 15. marts, og du tilmelder dig ved at scrolle lidt længere ned på denne side.

Da vi kun har fem pladser, tillader vi os at vælge mellem de tilmeldte.

Program

Kl. 13.30: Ankomst hos TV 2 Fyn på Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ

Kl. 14.15: Afgang mod FDM Sjællandsringen

Kl. 15.45: Ankomst FDM Sjællandsringen

Kl. 16-17: Teoriundervisning

Kl. 17-20: Øvelser på kørebanen