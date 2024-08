Tilskud til kommunerne vækker både ærgrelse og glæde

Lykkerus i Faaborg-Midtfyn

Og så er der Faaborg- Midtfyn Kommune, som søgte om 50 millioner kroner i særtilskud, men som kun modtager 10 millioner kroner.

Til gengæld modtager kommunen sammenlagt lige knap 64 millioner kroner i finansieringstilskud og kompensation vedrørende grundskyld, og det har sendt borgmester, Hans Stavnsager (S) i skyerne.

- Jeg synes faktisk der er blevet lyttet til os, og den kompensation vi får er større en jeg havde turde drømme om, lyder det fra borgmesteren, som fortsætter:

- Vi kommer stadig til at skulle finde nogle penge, blandt andet fordi at udsatte unge fylder mere og mere i vores budgetter. Det er til at overskue nu, for vi er tilbage ved normalen.

I følge Hans Stavnsager, så dækker tilskuddene de omkostninger, der blev forårsaget under stormfloden sidste år.