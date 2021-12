Tilsneede nummerplader skaber kø på Storebæltsbroen

Jens Kjær Nielsen, der er chef for betalingsanlægget på broen, beder indtrængende om, at bilister sørger for at få ryddet nummerpladen for sne, inden de når betalingsanlægget.

- En tredjedel af alle de nummerplader, der kommer, er helt ulæselige. Og det betyder, at de ikke kan betale via deres nummerplade. Så jeg vil gerne opfordre til, at de kører ind på tanken eller rastepladsen inden betalingsanlægget og renser nummerpladen, siger han.

- Cirka tusind biler i timen vil betale med deres nummerplade i vestgående retning, siger han.

Medmindre flere nummerplader bliver renset for sne, vil trafikken være travl frem til klokken 19, forventer Jens Kjær Nielsen.