Timelange køer på Fynske Motorvej efter flere uheld i morgentrafikken

Der er mandag morgen sket en række færdselsuheld på Fynske Motorvej. Det oplyser Vejdirektoratet.

Uheldene forårsager kø og forlænget rejsetid på flere strækninger på motorvejen.

Der er blandt andet sket et uheld mellem Vissenbjerg og Aarup i retning fra Odense mod Middelfart. Her er ét spor spærret, oplyser Vejdirektoratet. Oprydningsarbejdet forventes afsluttet ved ottetiden.

Ved færdselsuheldet mellem Vissenbjerg og Aarup er der ifølge vagtchef Lars Thede hos Fyns Politi tale om en arbejdsulykke, som udvikler sig til et færdselsuheld. To biler er blevet ramt af nogle rør, som vejarbejdere er i gang med at lægge på strækningen.

Opdatering Artiklen er opdateret med oplysninger fra politiet om færdselsuheldene.

Oprydningsarbejdet trækker ud og forventes nu færdiggjort ved 09.30-tiden, oplyser Vejdirektoratet, der tidligere oplyste klokken 08.20.

Der er kødannelse og forlænget rejsetid på op mod 55 minutter på Fynske Motorvej, oplyser Vejdirektoratet. Der er også kø og tæt trafik på Rute 161 - landevejen mellem Odense og Middelfart.

Oprydningsarbejdet trækker endnu en gang ud og forventes nu færdiggjort ved 11-tiden, oplyser Vejdirektoratet.

Oprydningsarbejdet på Fynske Motorvej er overstået, og trafikken glider så småt igen efter timevis med kø og tæt trafik.

Uheld i modsatte retning

Derudover er der sket et færdselsuheld mellem Nørre Aaby og Ejby i modsatte retning fra Middelfart mod Odense.

Her er det højre spor, der er spærret. Oprydningsarbejdet forventes overstået klokken 09.30.

Ifølge Lars Thede er der tale om et harmonikasammenstød, hvor der har været fire biler involveret. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med uheldet.

Den vestlige del af Fynske Motorvej er mandag morgen ramt af kø og forlænget rejsetid. Foto: Vejdirektoratet

I begge tilfælde er der i morgentimerne nedsat hastighed på strækningerne. Det betyder derfor også forlænget rejsetid på omkring 55 minutter på Fynske Motorvej, oplyser Vejdirekoratet.

Også på den østlige del af Fynske Motorvej har der været mindre trafikale problemer mandag morgen som følge af tabt gods.