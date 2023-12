Timevis med kø ved Storebælt

Klokken 16 oplyser Vejdirektoratet til Ritzau, at man skal forvente en forlænget rejsetid på omkring 2,5 timer, og at der først fredag aften ventes at være nogenlunde normale trafikale tilstande ved broen.

Kører man i retning mod Fyn, vil man allerede ved Sorø opleve, at man skal et stykke ned i fart på grund af den tætte trafik.

I retning mod Sjælland kører trafikken derimod nogenlunde normalt.

Da det stadig blæser kraftigt ved broen, blev det ved 15.30-tiden forbudt at krydse broen med påhængskøretøjer under 2,5 ton. Forbuddet ventes at blive ophævet igen klokken 17, lyder det fra Sund & Bælt.